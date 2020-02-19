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Раненые во время атаки в Луганской области украинские военные готовятся к эвакуации, угрозы их жизни нет

Первую медицинскую помощь им предоставили еще на месте происшествия. 

Раненые во время атаки в Луганской области украинские военные готовятся к эвакуации, угрозы их жизни нет
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Раненые во время атаки российских оккупационных сил в Луганской области украинские военные получили медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. 

"Все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации на военный мобильный госпиталь. После дообследования они получили там соответствующую медицинскую помощь и готовятся к эвакуации в один из военных клинических центров", – сообщил начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко. 

Он подчеркнул, что угрозы жизням раненых украинских защитников нет.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 22 раза нарушили режим прекращения огня. В ходе вражеских обстрелов один украинский военный погиб, четверо были ранены, еще двое получили боевое поражение.

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