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За сутки количество обстрелов в зоне ООС выросло до 22, раненых – до 4

19 февраля противник уже применял огонь против защитников Лебединского. 

За сутки количество обстрелов в зоне ООС выросло до 22, раненых – до 4
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 22 раза нарушили режим прекращения огня. В ходе вражеских обстрелов один украинский военный погиб, четверо были ранены, еще двое получили боевое поражение.

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка, также огонь велся из вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Рядом с Березовым противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и др. стрелкового оружия, неподалеку Широкиного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с населенным пунктом Пищевик – из минометов калибра 82 мм (три мины), а также стрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 

Шесть раз открывался огонь возле Хутора Вильный – из артиллерийских систем калибра 122 мм (четыре снаряда), 120-мм минометов (23 мины), 82-мм (25 мин), автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды режим прекращения огня нарушался неподалеку Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм (три мины), гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Попасной стреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм (16 снарядов) и минометов калибра 82 мм (18 мин). В районе Луганского стреляли из миномета калибра 82 мм (две мины). Рядом с Новолуганаским – из минометов калибра 82 мм (дев мины), также огонь велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

"Кроме этого, неподалеку населенного пункта Орехово враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники огневыми способами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", – добавили в Министерстве обороны Украины.

По данным разведки, со стороны противника четыре человека были ликвидированы, еще шестеро получили тяжелые ранения. 

С начала суток 19 февраля противник выпустил по защитникам Лебединского 15 мин из минометов калибра 82 мм, также вел огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, 18 февраля российские оккупационные войска атаковали защитников Украины в Луганской области. В вечерней сводке данных из зоны ООС сообщалось о 18 обстрелах, одном погибшем – солдате 72-й бригады Максиме Хитайлове, троих раненых и двоих военных с боевыми поражениями. 

После боя в районе населенного пункта Золотое Луганской области пророссийские боевики запросили у Вооруженных сил Украины "режим тишины", чтобы забрать с поля боя раненых и убитых, после чего обвинили ВСУ в атаке. 

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