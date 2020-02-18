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В центре Харькова рухнул балкон Художественного музея

Трещины на нем заметили еще осенью.

Фото: suspilne.media

В Харькове 18 февраля обрушился балкон Художественного музея.

Как сообщает "Суспільне", балкон двухэтажного здания выставочного зала на перекрестке улиц Жён Мироносиц и Чернышевской разрушился и упал на тротуар. Обломками было повреждено оборудование "Харьковоблэнерго".

Фото: suspilne.media

По словам директора музея Валентины Мызгиной, пострадавших в результате обрушения нет.

"Там было предостережение: ограничительная лента. Слава Богу, никто не пострадал", - сказала Мызгина. По ее словам, трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили еще осенью.

"Я вызвала комиссию от Управления культуры. Будем ждать, что они решат", - рассказала директор.

Есть два варианта решения: либо срезать остатки балкона и восстановить новый, или демонтировать и отказаться от восстановления.

Харьковский художественный музей основан в 1905 году. Его здание на улице Жён Мироносиц было построено в 1912 году.

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