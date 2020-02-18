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В центре Киева установили 55 новых контейнеров для раздельного сбора мусора

Вскоре КГГА вместе с КП «Киевкоммунсервис» представят карту размещения контейнеров. 

В центре Киева установили 55 новых контейнеров для раздельного сбора мусора
Фото: КГГА

За последние две недели в центре Киева установили 55 новых контейнеров-"колокольчиков" для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-центр КГГА. 

«Они уже установлены в центральной части столицы, и тот, кто хочет сортировать бытовые отходы, может без труда ими пользоваться», - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Новые контейнеры расположены в местах с наибольшим трафиком. Это баки отдельно для стекла, пластика и бумаги. КГГА также планирует установить такие контейнеры в других районах города.

Таким образом, баков для раздельного сбора в Киеве уже 2,6 тыс. единиц. Пантелеев отметил, что вскоре КГГА вместе с КП «Киевкоммунсервис» представят карту их размещения.

По его словам, на каждом контейнере нанесена информация, про вид отходов, которые можно выбрасывать. Собранное из контейнеров сырье не едет на полигон. Сначала - на сортировочные станции, а потом - на переработку. Пантелеев обратился к людям с просьбой быть внимательными и использовать контейнеры по назначению.

По его словам, первый результат раздельного сбора мусора в Киеве показал, что за четыре месяца сортировки на переработку отправлено 6,3 тыс. кубометров вторичного сырья.

Напомним, летом 2019 года в Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Около 500 старых и неработающих контейнеров были заменены на новые.

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