Вечером 18 февраля в Киеве прошли мероприятия, посвященные памяти Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Фото: Макс Требухов

Панихиду по погибшим на Майдане шесть лет назад провели в Михайловском соборе, который в 2013-2014 годах стал прибежищем митингующих, а в дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Затем активисты помянули Героев шествием памяти. Колонна прошла по центру города от Михайловской площади до Аллеи Героев Небесной сотни, где участники мероприятия возложили цветы к портретам погибших на Майдане.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли десятки протестующих.

Именно 18 числа после боев в правительственном квартале, когда сотни Самообороны Майдана понесли значительные потери, а сотни человек получили ранения, власть приняла решение окончательно зачистить Майдан.

На следующий день была объявлена антитеррористическая операция, которая вылилась в еще более масштабные бои и, в конце концов, привела к свержению режима Виктора Януковича.