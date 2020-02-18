С начала суток в зоне ООС противник 18 раз нарушал режим прекращения огня, погибли четверо оккупантов

В районе Орехового они пытались штурмовать наши наблюдательные посты, но украинские военные отбили атаку и удержали позиции.

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе российские оккупационные войска 18 раз нарушали режим прекращения тишины. По данным украинской разведки, противник потерял четверых боевиков, еще шестеро были ранены, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

По защитникам Березового оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Шесть раз они открывали огонь возле Крымского – из 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин – из миномета калибра 82 мм. Также велся огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрела прошли возле Новотошковского – из артиллерийских систем калибра 152 мм – 45 снарядов, 122-мм артиллерии – 15 снарядов, 17 мин из минометов калибра 120 мм, а также 56 выстрелов из вооружения танка.

В районе Орехового стреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм (22 снаряда), 122-мм артиллерии (28 снарядов), минометов калибра 120 мм (45 мин), 82-мм (30 мин), также противник применял гранатометы разных систем.

Дважды они открывали огонь рядом с Хутором Вильный – из артиллерийских систем калибра 122 мм (4 снаряда), 120-мм минометов (23 мины), 82-мм минометов (25 мин), применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Два обстрела прошли возле н.п. Золотое-4 – из минометов калибра 120 мм враг выпустил три мины, также стрелял из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку н.п. Попасная – 16 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 18 мин из минометов калибра 82 мм. В районе Луганского стреляли из 82-мм (две мины).

"Кроме этого, поблизости населенного пункта Орехово враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники огневыми методами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", – подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, после боя в районе населенного пункта Золотое Луганской области пророссийские боевики запросили у Вооруженных сил Украины "режим тишины", чтобы забрать с поля боя раненых и убитых.