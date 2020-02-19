Во время вчерашней атаки в Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов

Между 05:30 и 11:30 18 февраля в Луганской области миссия СММ ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов. Об этом говорится во внеочередном отчете ОБСЕ.

"Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска), на передних патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов, не подконтролен правительству, расположенный в 50 км к западу от Луганска) и Попасной (под контролем правительства, 69 км к западу от Луганска) с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов, – говорится в сообщении.

Миссия анализирует данные беспилотного летательного аппарата, который был отправлен туда в 12:00.

Напомним, вчера вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Орехово, Попасная и Хутор Вильный. Они выпустили более 200 снарядов и сделали 56 выстрелов из танков.