После заседания Совбеза ООН пять стран ЕС выступили в поддержку Украины

В ЕС снова заявили, что РФ нарушает основополагающие принципы международного права.

После заседания Совбеза ООН представители Эстонии, Бельгии, Франции, Германии и Польши выступили с совместным заявлением в поддержку Украины из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщило в твитере представительство Эстонии в ООН.

Представители стран подчеркнули, что поддерживают независимость и территориальную целостность Украины, а также осуждают аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

«Используя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины, Россия нарушает основополагающие принципы международного права», - сказано в сообщении.

В документе также указано, из-за поддержки РФ террористов «Л\ДНР» 3,5 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

При этом, в заявлении упоминалась встреча в «Нормандском формате» 9 декабря 2019 года. Представители пяти стран ЕС уверенны, что результаты встречи должны стать основой для преодоления войны на Донбассе.

Напомним, 18 февраля в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия.

Заместительница Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло заявила, что от военных действий на Донбассе в течение 2019 года пострадали 167 гражданских.

Утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции. Под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов.

Заместитель иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН заявил, что нападение, совершенное на Донбассе в пятую годовщину трагедии в Дебальцево - особенно цинично.