Первая заместительница главы Института национальной памяти уволена вслед за Вятровичем

Алина Шпак занимала должность почти шесть лет.

Кабинет министров на заседании в среду решил уволить первую заместительницу главы Украинского института национальной памяти Алину Шпак.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Алина Шпак занимала эту должность с мая 2014 года и покинула ее спустя пять месяцев после увольнения главы УИНП Владимира Вятровича.

Сейчас Институт возглавляет Антон Дробович. Вступая в должность он говорил, что настроен работать со старой командой и не намерен ее менять.