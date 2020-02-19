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Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности

Правительство отреагировало на спад промпроизводства.

Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности
Фото: facebook/Mysh Mark

Кабинет министров на заседании в среду решил создать координационный центр по вопросам промышленности.

На сайте Минэкономики говорится, что его задача - "подготовка эффективных решений, способствующих развитию отечественной промышленности, рост промышленного производства, создание новых рабочих мест".

В состав координационного центра вошли представители центральных органов исполнительной власти - Минфина, Мининфраструктуры, Минэкоэнерго, Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, Госкомстата.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства, опубликовал проект решения. В нем говорится, что Координационный центр фактически заменит Национальный комитет по развитию промышленности, созданный Кабмином Владимира Гройсмана.

Координационный центр будет временным консультационно-совещательным органом. Его заседания будут проводиться по решению председателя по необходимости, но не реже двух раз в год.

Напомним, что в 2019 году промышленное производство Украины сократилось на 1,8%.

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