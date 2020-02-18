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ГБР вручило новые подозрения по делу о банкротстве банка "Михайловский"

Следователи нашли новый преступный эпизод на 283 млн гривен.

ГБР вручило новые подозрения по делу о банкротстве банка "Михайловский"
Фото: Сергей Нужненко

Государственное бюро расследований вручило новые подозрения по делу о хищениях в банке "Михайловский".

Об этом говорится на сайтах ГБР и Офиса генпрокурора.

В феврале 2015 года должностные лица заключили кредитные договоры с "грубым нарушением законодательства и внутренних документов". После этого они перечислили 283 млн гривен на счета разных компаний, зная, что деньги в банк не вернутся.

Вскоре после этого банк "Михайловский" обанкротился.

Подозрения получили бывший глава правления банка, двое заместителей и четыре члена кредитного комитета.

Им вменяют злоупотребление полномочиями и служебный подлог (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса).

Напомним, банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука.

23 мая 2016 года НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Реальная стоимость активов банка составила всего 138 млн гривен, хотя на бумаге они оценивались в 5,1 млрд гривен.

Банкротство банка стало одним из самых скандальных в Украине, так как значительная часть его клиентов на самом деле через офисы банка вкладывали средства в компании ООО "Индивидуальный расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" по договору финансового займа. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются, и вкладчики долгое время не могли получить компенсации.

В итоге под давлением Верховная Рада приняла специальный закон, чтобы вкладчики "Михайловского" тоже получили деньги от государства.

Главу правления "Михайловского" Игоря Дорошенко, возглавлявшего банк в 2013-2016 годах, отправили под суд осенью 2018 года.

В 2019 году подозрение также получил его преемник Денис Панфилов, который принял банк в последние дни перед банкротством.

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