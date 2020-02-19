​Скандально известную базу отдыха НБУ в Яремче удалось продать за 17,3 млн гривен

Государство два года пыталось избавиться от детища Арбузова.

Фонду государственного имущества после двух лет неудачных попыток удалось найти покупателя на недостроенный оздоровительный комплекс Национального банка "Прикарпатье" в Яремче.

Аукцион состоялся 19 февраля методом пошагового снижения стартовой цены (32,25 млн гривен) и дальнейшей подачи ценовых предложений, говорится на сайте "ProZorro.Продажи".

Участников аукциона было семеро, из них четверо подали свои ценовые предложения. Самую высокую цену предложило ООО "Конате груп" - 17,33 млн гривен, оно и признано победителем конкурса. По данным аналитической системы Youcontrol, компания принадлежит жительнице Днепра Ольге Покровской (Авраменко). В 2019 году она баллотировалась в Верховную Раду от партии "Голос".

Ее муж, бизнесмен Роман Покровский, тоже баллотировался от "Голоса". Ему принадлежит гостиница White House в Коблево.

База отдыха НБУ находится в Яремче на улице Грушевского, 7.

Строительство комплекса включает две очереди строительства. Первая была завершена при Сергее Арбузове на 96%, вторая находится на стадии проектно-сметной документации.

Площадь построенного комплекса - 2029,75 кв. м. Стройка заморожена с декабря 2013 года. В здании предусмотрены пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме этого, есть помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн.

Напомним, база отдыха "Прикарпатье" скандально известна своей дороговизной и роскошью. В 2012 году во время только одного тендера НБУ потратило на мебель 1 млн гривен, а всего в том году на базу потратили 23,15 млн гривен.

После смены власти все работы на базе были остановлены. Глава НБУ Валерия Гонтарева говорила, что регулятор не должен тратить объекты на содержание таких объектов. В связи с этим было принято решение базу "Прикарпатье" отдать на приватизацию.

Фонд государственного имущества пытался продать этот объект с начала 2018 года.