Ernst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВП

Объем теневой экономики Украины, по оценке компании Ernst & Young, составляет 846 млрд гривен, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.

Предварительные результаты исследования, проведенного при поддержке Mastercard, были представлены в понедельник в Национальном банке Украины.

Пресс-служба НБУ сообщила, что Ernst & Young проводила подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

Для украинской экономики этот показатель составил 23,8%, в том числе:

19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет "наличная" теневая экономика,

4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика.

"Наличная" теневая экономика в исследовании делится на "наследственную" (выгоду получают обе стороны, например, заказчик платит наличными и получает скидку, а поставщик не регистрирует транзакцию и экономит на налоговых расходах) и "пассивную" (выгоду получает только продавец).

Оказалось, что 73,8% от "наличной" теневой экономики выгодна только продавцу. Это 14,4% от ВВП, или 512 млрд гривен.

В НБУ отмечают, что стимулирование безналичных расчетов позволит существенно снизить уровень таких теневых расчетов, в том числе путем безналичных соцвыплат, установки POS-терминалов и введением дополнительных стимулов для продавцов и покупателей.

Европейский опыт свидетельствует, что увеличение доли безналичных платежей в два раза приводит к снижению уровня теневой экономики на 0,6-3,7% от ВВП, а доходы государства увеличиваются на 0,1-0,8% от ВВП.

По данным Mastercard, сегодня в Украине 62% малого и среднего бизнеса работает исключительно с наличными деньгами.

Напомним, что Министерство экономики Украины регулярно публикует собственную оценку размера теневой экономики. В 2018 году она составила 30% от официального ВВП.