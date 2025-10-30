Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
CША втратять через шатдаун до 14 мільярдів доларів та 2% ВВП

Політичні ігри дорого коштуватимуть економіці.

Вашингтон
Фото: EPA/UPG

Бюджетний офіс Конгресу США оприлюднив у середу звіт, відповідно до якого загальні втрати Сполучених Штатів від тимчасового припинення роботи уряду, яке триває вже фактично місяць, складуть від 7 до 14 мільярдів доларів.

Як пише The Guardian, організація є позапартійною, тому її оцінка викликає довіру. Аналітики бюджетного офісу вважають, що шкода для економіки від шатдауну здебільшого буде усунена, коли він завершиться, але все ж не повністю.

Зокрема постраждає виробництво: валовий внутрішній продукт США у заключному кварталі 2025 року впаде на 1-2%. І це в разі більш-менш оптимістичного сценарію, коли у демократів та республіканців піде ще близько двох тижнів на те, щоб домовитися про ухвалення законопроєкту про федеральні витрати. 
