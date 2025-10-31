Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Пакистан та Афганістан домовилися про продовження припинення вогню

6 листопада у Стамбулі відбудеться наступна зустріч.

Пакистан та Афганістан домовилися про продовження припинення вогню
Кордон між Афганістаном і Пакистаном
Фото: EPA/UPG

Пакистан та Афганістан домовилися про продовження припинення вогню під час переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters

“Усі сторони погодилися запровадити механізм моніторингу та перевірки, який забезпечить підтримку миру та накладе покарання на сторону-порушника”, – заявило МЗС Туреччини.

Зовнішньополітичне відомство Туреччини додало, що 6 листопада у Стамбулі відбудеться наступна зустріч. На ній буде вирішено, як буде реалізовано цей механізм. 

Зазначається, що Туреччина та Катар “готові продовжувати співпрацю з обома сторонами заради міцного миру та стабільності».

В свою чергу, речник Талібану Забіхулла Муджахід підтвердив завершення переговорів та заявив, що обидві сторони домовилися продовжити обговорення на майбутніх зустрічах.

Він запевнив, що Афганістан прагне добрих відносин з Пакистаном, “заснованих на взаємній повазі та невтручанні”.

Що передувало

  • Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф пригрозив “повністю знищити” правлячий режим талібів в Афганістані. Це стало найжорсткішою заявою Ісламабада після провалу переговорів про встановлення тривалого миру між двома країнами.

  • Раніше у жовтні на афгано-пакистанському кордоні загинули десятки людей унаслідок найсерйозніших боїв з моменту повернення талібів до влади у 2021 році.

  • 19 жовтня сторони погодили тимчасове перемир’я за посередництва Катару, але на подальших переговорах у Стамбулі не змогли дійти згоди.

  • Пакистан звинуватив афганську сторону у "відхиленні від головної теми" та "грі у звинувачення". 

  • Водночас афганські представники заявили, що не контролюють пакистанських талібів, які останніми тижнями здійснили кілька нападів на пакистанські війська.
