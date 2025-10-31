Кордон між Афганістаном і Пакистаном

Пакистан та Афганістан домовилися про продовження припинення вогню під час переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters.

“Усі сторони погодилися запровадити механізм моніторингу та перевірки, який забезпечить підтримку миру та накладе покарання на сторону-порушника”, – заявило МЗС Туреччини.

Зовнішньополітичне відомство Туреччини додало, що 6 листопада у Стамбулі відбудеться наступна зустріч. На ній буде вирішено, як буде реалізовано цей механізм.

Зазначається, що Туреччина та Катар “готові продовжувати співпрацю з обома сторонами заради міцного миру та стабільності».

В свою чергу, речник Талібану Забіхулла Муджахід підтвердив завершення переговорів та заявив, що обидві сторони домовилися продовжити обговорення на майбутніх зустрічах.

Він запевнив, що Афганістан прагне добрих відносин з Пакистаном, “заснованих на взаємній повазі та невтручанні”.

Що передувало