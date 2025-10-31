Пакистан та Афганістан домовилися про продовження припинення вогню під час переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє Reuters.
“Усі сторони погодилися запровадити механізм моніторингу та перевірки, який забезпечить підтримку миру та накладе покарання на сторону-порушника”, – заявило МЗС Туреччини.
Зовнішньополітичне відомство Туреччини додало, що 6 листопада у Стамбулі відбудеться наступна зустріч. На ній буде вирішено, як буде реалізовано цей механізм.
Зазначається, що Туреччина та Катар “готові продовжувати співпрацю з обома сторонами заради міцного миру та стабільності».
В свою чергу, речник Талібану Забіхулла Муджахід підтвердив завершення переговорів та заявив, що обидві сторони домовилися продовжити обговорення на майбутніх зустрічах.
Він запевнив, що Афганістан прагне добрих відносин з Пакистаном, “заснованих на взаємній повазі та невтручанні”.
Що передувало
- Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф пригрозив “повністю знищити” правлячий режим талібів в Афганістані. Це стало найжорсткішою заявою Ісламабада після провалу переговорів про встановлення тривалого миру між двома країнами.
-
Раніше у жовтні на афгано-пакистанському кордоні загинули десятки людей унаслідок найсерйозніших боїв з моменту повернення талібів до влади у 2021 році.
-
19 жовтня сторони погодили тимчасове перемир’я за посередництва Катару, але на подальших переговорах у Стамбулі не змогли дійти згоди.
-
Пакистан звинуватив афганську сторону у "відхиленні від головної теми" та "грі у звинувачення".
-
Водночас афганські представники заявили, що не контролюють пакистанських талібів, які останніми тижнями здійснили кілька нападів на пакистанські війська.