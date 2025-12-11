Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа погодила продаж Пакистану обладнання для модернізації F-16 на $686 млн

Вашингтон може продати 92 системи Link-16 та шість інертних корпусів бомб без вибухівки для випробувань зброї.

Адміністрація Трампа погодила продаж Пакистану обладнання для модернізації F-16 на $686 млн
Винищувачі F16
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж технологій та обладнання для винищувачів F-16 Пакистану на суму 686 мільйонів доларів з метою модернізації його авіапарку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство США з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки цього тижня надіслало до Конгресу повідомлення про продаж, яке включає тактичну систему Link-16, що дозволяє літакам, наземним військам та командним центрам обмінюватися інформацією для використання у пошуку, відстеженні та ураженні цілей.

Вашингтон може продати 92 системи Link-16 та шість інертних корпусів бомб без вибухівки для випробувань зброї.

У Конгресу є 30 днів для розгляду продажу, який дозволить “Пакистану зберегти сумісність із силами США та партнерів у поточних зусиллях з боротьби з тероризмом та у межах підготовки до майбутніх операцій на випадок непередбачених обставин”.

Пакистан зараз експлуатує близько 75 F-16. Модернізація підвищить сумісність із силами США та допоможе продовжити термін служби літаків до 2040 року.

  • Минулого тижня сутички знову спалахнули між Пакистаном і Афганістаном. Кожна зі сторін звинувачує іншу в порушенні перемир’я. Сутички сталися менш ніж через два місяці після того, як обидві сторони погодилися на перемир’я, посередниками якого виступили Катар і Туреччина.
  • Це перемир’я поклало край більш ніж тижню боїв, у яких загинули десятки людей. Це було найкривавішим зіткненням між Пакистаном і талібами з часу повернення угруповання до влади у 2021 році. Однак напруженість залишалася високою. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies