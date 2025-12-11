Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж технологій та обладнання для винищувачів F-16 Пакистану на суму 686 мільйонів доларів з метою модернізації його авіапарку.
Про це повідомляє Bloomberg.
Агентство США з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки цього тижня надіслало до Конгресу повідомлення про продаж, яке включає тактичну систему Link-16, що дозволяє літакам, наземним військам та командним центрам обмінюватися інформацією для використання у пошуку, відстеженні та ураженні цілей.
Вашингтон може продати 92 системи Link-16 та шість інертних корпусів бомб без вибухівки для випробувань зброї.
У Конгресу є 30 днів для розгляду продажу, який дозволить “Пакистану зберегти сумісність із силами США та партнерів у поточних зусиллях з боротьби з тероризмом та у межах підготовки до майбутніх операцій на випадок непередбачених обставин”.
Пакистан зараз експлуатує близько 75 F-16. Модернізація підвищить сумісність із силами США та допоможе продовжити термін служби літаків до 2040 року.
- Минулого тижня сутички знову спалахнули між Пакистаном і Афганістаном. Кожна зі сторін звинувачує іншу в порушенні перемир’я. Сутички сталися менш ніж через два місяці після того, як обидві сторони погодилися на перемир’я, посередниками якого виступили Катар і Туреччина.
- Це перемир’я поклало край більш ніж тижню боїв, у яких загинули десятки людей. Це було найкривавішим зіткненням між Пакистаном і талібами з часу повернення угруповання до влади у 2021 році. Однак напруженість залишалася високою.