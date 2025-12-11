Україна невдовзі отримає близько €2,3 млрд у межах шостого регулярного траншу програми Ukraine Facility.

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, оцінивши виконання Україною восьми кроків, необхідних для цього етапу, а також одного невиконаного раніше кроку з четвертого траншу, ідеться на сайті Ради.

Фінансування спрямоване насамперед на підтримку макрофінансової стабільності нашої держави.

За даними ЄС, після виконання останніх вимог Україна успішно реалізувала 63 із 68 кроків, передбачених для виплат за Ukraine Facility. У Євросоюзі підкреслили, що швидкі послідовні виплати — п’ятий транш надійшов 5 листопада — відображають темп і відданість України у впровадженні реформ, пов’язаних із майбутнім вступом до ЄС.