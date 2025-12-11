Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСвіт

ЄС схвалив шостий транш Ukraine Facility: Україна отримає близько €2,3 млрд

Після виконання останніх вимог наша держава успішно реалізувала 63 із 68 кроків.

ЄС схвалив шостий транш Ukraine Facility: Україна отримає близько €2,3 млрд
Євросоюз
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Україна невдовзі отримає близько €2,3 млрд у межах шостого регулярного траншу програми Ukraine Facility. 

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, оцінивши виконання Україною восьми кроків, необхідних для цього етапу, а також одного невиконаного раніше кроку з четвертого траншу, ідеться на сайті Ради.

Фінансування спрямоване насамперед на підтримку макрофінансової стабільності нашої держави.

За даними ЄС, після виконання останніх вимог Україна успішно реалізувала 63 із 68 кроків, передбачених для виплат за Ukraine Facility. У Євросоюзі підкреслили, що швидкі послідовні виплати — п’ятий транш надійшов 5 листопада — відображають темп і відданість України у впровадженні реформ, пов’язаних із майбутнім вступом до ЄС.

  • Ukraine Facility — це фінансування у розмірі €50 млрд на 2024–2027 роки для відновлення, реконструкції та модернізації України. Із цієї суми до €32 млрд спрямовані на підтримку реформ та інвестицій.
  • З моменту запуску програми вже виділили€6 млрд як мостове фінансування, €1.89 млрд — у вигляді попереднього фінансування, п’ять траншів: €4.2 млрд, €4.1 млрд, €3.5 млрд, €3.2 млрд та €1.8 млрд.
