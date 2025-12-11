Україна розраховує підписати зі США окрему економічну угоду про гроші на відновлення або зброю

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що США і Росія проводять перемовини стосовно їхнього економічного співробітництва. Відповідні сигнали Україна чує, сказав він на зустрічі з журналістами 11 грудня.

Деталей обговорень росіян і американців стосовно цього він не знає. Зеленський зазначив, що Україна веде з американцями перемовини стосовно економіки і відбудови та, на його думку, підпише про це угоду.

Ймовірно, економічний договір зможу підписати одночасно з угодою про гарантії безпеки. Але мусить бути ще загальна рамкова угода – на ній наполягають американці як на дипломатичному фундаменті, щоь там були головні принципи закінчення війни.

“Економічна угода тільки розробляється. І це не між нами і росіянами, а це між нами і США. В рамковій угоді також є економічний блок, який залежить від Європи, і тому ми сказали, що в рамковій угоді це повинно бути дуже узагальнено, тому що в нас з Європою є свої відносини, і будуть також свої домовленості. Наприклад, коли ми беремо заморожені російські активи. Як би в рамковій угоді це не було, ми вважаємо, що «рускі» зруйнували нашу країну, і це великі збитки, великі втрати, і відповідно – це справедливо, коли російські заморожені активи працюють на відновлення того, що Росія зруйнувала – і це тоді наші гроші. На сьогодні це наші гроші, ми хочемо їх забрати. Якщо війна буде продовжуватись, ми будемо використовувати ці гроші, щоб посилити нашу армію: або зброя, або зарплата, або одночасно все. Якщо війна закінчиться, ми будемо використовувати ці гроші на відновлення України”, – сказав він.

Зеленський вважає, що зі США можна створити фонд відновлення.

“Тобто це все окремі домовленості. З Америкою – побудувати фонд відновлення, можливо аналог плану Маршалла тощо. Там Європа також долучається. Але тут між нами і Росією немає ніяких перемовин. На сьогодні це між нами і Америкою. Але що між Америкою і Росією – мені невідомо”, – пояснив він.