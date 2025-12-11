​ЄС запускає новий формат переговорів із Україною, який не залежить від угорського вето

Уряд Орбана так і не скасував своє вето, через що інші європейські країни були змушені шукати шляхи його обходу.

На неформальному засіданні Ради з загальних справ (до компетенції цього органу входить також розширення) Європейський Союз оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Про це заявила данська міністерка з питань ЄС Марі Б'єр та єврокомісарка Марта Кос, повідомляє "Європейська правда".

Марі Б'єр висловила жаль з приводу того, що уряд Віктора Орбана так і не скасував своє вето, через що інші європейські країни були змушені шукати шляхи його обходу.

"Багато хто з нас розчарований тим, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1, але я дуже пишаюся тим, що нам це вдалося узгодити технічний процес – фронтлоудінг (frontloading)", – зазначила міністерка.

"Сьогодні ми підтвердили цей новий підхід, і наступне головування, головування Кіпру, зможе його продовжити… Це означає, що процес розширення за участю України не зупинився", – додала вона.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також підтвердила, що тепер Україна та ЄС перейшли на технічний процес, щодо якого немає небезпеки вето з угорського боку.

Б'єр уточнила, що цей шлях по суті означає обхід угорського вето, але на певний час. Для закриття переговорних глав необхідно отримати згоду усіх членів ЄС, і це неможливо обійти.