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Саміт ЄС не зміг погодити спільну заяву щодо вступу України через вето Угорщини

26 країн-членів підтримали заяву про «непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС».

Саміт ЄС не зміг погодити спільну заяву щодо вступу України через вето Угорщини
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Саміт Євросоюзу у Брюсселі не дійшов згоди щодо подальшого зближення з Україною через позицію Угорщини, повідомляє «Європейська правда».

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Фактично, Будапешт офіційно заблокував рішення саміту ЄС про початок переговорів щодо вступу України. Незважаючи на цей крок, 26 країн-членів підтримали заяву про «непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС» та «невід’ємне право України на вибір власної долі». У Європейській раді підкреслили, що рішення знайшло «тверду підтримку» серед усіх держав, окрім Угорщини.

Країни-члени високо оцінили прогрес Києва у впровадженні реформ і закликали Україну та Єврокомісію активізувати роботу щодо вступу. Також 26 держав погодилися з оцінкою Єврокомісії про готовність України до відкриття переговорного кластеру «Основи».

Водночас для формального початку переговорів за цим кластером необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн ЄС, яку наразі заблокувала Угорщина.

  • Того ж дня угорський прем'єр-міністр заявив на полях засідання Ради Європи, що запрошення України до Євросоюзу означатиме "запрошення війни". 
  • Тим часом соцопитування показало, що більшість українців готові на референдумі підтримати вступ до ЄС і НАТО.
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