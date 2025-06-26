Європейська рада закликала до радикального посилення оборонної спроможності Євросоюзу

іспанські установки NASAMS на базі в Литві

Європейська рада пропонує радикально посилити оборонну спроможність Євросоюзу у відповідь на війну Росії проти України.

Про це йдеться у висновках Європейської ради за підсумками саміту 26 червня.

«Європа має стати більш суверенною, відповідальною за власну оборону та краще підготовленою до автономного реагування на виклики і загрози», — йдеться у повідомленні.

У Єврораді наголосили, що посилення оборонної спроможності ЄС має доповнювати НАТО і сприяти загальноєвропейській та трансатлантичній безпеці. Члени Альянсу з-поміж країн ЄС підтвердили свої зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат, зокрема на червневому саміті.

Єврорада закликала до швидкого ухвалення бюджетних ініціатив для стимулювання оборонних інвестицій і врахування безпекових викликів у перегляді політики згуртованості.

Також ЄС зацікавлений у залученні приватного фінансування, зокрема, через адаптацію підходів Європейського інвестиційного банку щодо кредитування оборонної сфери.

Європейська рада також підкреслила термінову потребу у зміцненні європейської оборонно-промислової бази та нарощуванні темпів і обсягів виробництва озброєнь. Вона закликала до прискорення спільних проєктів, зокрема, у межах Європейського оборонного агентства, і розвитку інновацій та технологій у сфері оборони.

Окремо наголошено на важливості оборони всіх сухопутних, повітряних і морських кордонів ЄС, особливо східного кордону на тлі загроз з боку Росії та Білорусі.

У Раді також зазначили, що підтримка стратегічних партнерів, зокрема, Великої Британії та Канади, залишається ключовою. У жовтні 2025 року лідери ЄС планують переглянути прогрес у реалізації оборонних цілей і заслухати дорожню карту щодо подальших кроків.