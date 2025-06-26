Литва закликала ЄС допомогти профінансувати безпеку східного кордону

Президент Литви про це сказав напередодні саміту ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, 26 червня 2025

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Європейський Союз допомогти фінансувати зміцнення східних кордонів блоку, оскільки витрати на це створюють навантаження на національні бюджети.

Його цитує агентство Bloomberg.

"Країни на східному фланзі беруть на себе непропорційно великий тягар захисту зовнішнього кордону ЄС", – сказав Науседа напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер.

Він наголосив, що безпека кордону з Росією та її союзником Білоруссю є проблемою для всього блоку, і тому Литва очікує на більшу фінансову допомогу для його захисту.

Проєкти "Балтійська лінія оборони" та "Східний щит" передбачають зміцнення зовнішніх кордонів чотирьох країн, будівництво протитанкових бар'єрів, окопів та укріплень.

Науседа заявив, що ЄС має розглянути можливість додаткової підтримки цих двох проектів у наступному бюджетному плані ЄС.

Раніше лідери Польщі та трьох балтійських країн листом попросили про фінансову підтримку забезпечення безпеки кордонів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніо Кошту.