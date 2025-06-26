Литва закликала ЄС допомогти профінансувати безпеку східного кордону

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Європейський Союз допомогти фінансувати зміцнення східних кордонів блоку, оскільки витрати на це створюють навантаження на національні бюджети.
Його цитує агентство Bloomberg.
"Країни на східному фланзі беруть на себе непропорційно великий тягар захисту зовнішнього кордону ЄС", – сказав Науседа напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер.
Він наголосив, що безпека кордону з Росією та її союзником Білоруссю є проблемою для всього блоку, і тому Литва очікує на більшу фінансову допомогу для його захисту.
Проєкти "Балтійська лінія оборони" та "Східний щит" передбачають зміцнення зовнішніх кордонів чотирьох країн, будівництво протитанкових бар'єрів, окопів та укріплень.
Науседа заявив, що ЄС має розглянути можливість додаткової підтримки цих двох проектів у наступному бюджетному плані ЄС.
Раніше лідери Польщі та трьох балтійських країн листом попросили про фінансову підтримку забезпечення безпеки кордонів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніо Кошту.
- На початку 2024 року підписали угоду, згідно з якою Естонія, Латвія та Литва в найближчі роки повинні створити лінію оборони вздовж своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Лінія має складатися із різноманітних оборонних споруд з метою стримування та, за необхідності, захисту від військових загроз.
- Створення Балтійської лінії оборони в Естонії планувалося в три етапи. На перших двох етапах йшлося про 40 опорних пунктів і 12 складських майданчиків з повною інфраструктурою. На третьому етапі – про вісім додаткових опорних пунктів.
- Концепція цих оборонних структур відповідає угоді, укладеній на саміті НАТО в Мадриді, яка підкреслює, що союзники повинні захищатися з першого метра, відповідно до нових регіональних планів оборони.
- У листопаді минулого року Польща розпочала будівництво "Східного щита", який анонсувала у травні того ж року. Орієнтовна вартість проєкту складала 2,6 млрд доларів.
- Східний щит – це програма, яка передбачає будівництво різних типів укріплень і природних перешкод на кордоні Польщі з Росією та Білоруссю. Також планується побудова відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів і розгортання систем боротьби з безпілотниками.