Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Європейській Комісії в Брюсселі, 4 березня 2025 рок

Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через скандал, пов'язаний з пандемією Covid-19 та закупівлею вакцин.

Як пише Financial Times, іце запропонував румунський ультраправий депутат Європарламенту Георге Піперя. За його словами, він передасть цю пропозицію на розгляд у четвер після того, як збере понад необхідні 72 підписи.

Ультраправі депутати Європейського парламенту стверджують, що вони заручилися достатньою підтримкою щодо відставки всієї Єврокомісії після того, як суд ЄС анулював відмову Єврокомісії надати журналістам листування фон дер Ляєн із керівником Pfizer.

У виданні зазначають, що, хоча фон дер Ляєн, ймовірно, переживе голосування, яке може відбутися наступного місяця, це змусить її йти на більше компромісів, щоб забезпечувати собі підтримку.

Хоча поріг для початку вотуму недовіри низький, для усунення фон дер Ляєн та комісії знадобиться присутність понад двох третин членів Європарламенту. Асамблея налічує 720 членів, і 401 підтримав її на виборах на посаду президента минулого року. Щоправда, того часу вона втратила прихильність деяких членів.

Піперя визнав, що шанси на успіх його ініціативи невеликі, але сказав, що це пропонує "вирішальну можливість для конструктивної та обґрунтованої критики президентки фон дер Ляєн".

Пропозиція Піпері ґрунтується на так званій судовій справі Pfizergate проти фон дер Ляєн, але також критикує і її ставлення до парламенту. Цю скаргу підтримують центристи та ліві депутати Європарламенту, які стверджують, що президентка часто обходить єдиний обраний безпосередньо інститут блоку та надто поступлива до урядів ЄС.

У своїй пропозиції Піперя закликав Європейську Комісію піти у відставку через "неодноразові нездатності забезпечити прозорість, постійне ігнорування демократичного контролю та верховенства права в межах Союзу".