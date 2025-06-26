Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate

Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через скандал, пов'язаний з пандемією Covid-19 та закупівлею вакцин.
Як пише Financial Times, іце запропонував румунський ультраправий депутат Європарламенту Георге Піперя. За його словами, він передасть цю пропозицію на розгляд у четвер після того, як збере понад необхідні 72 підписи.
Ультраправі депутати Європейського парламенту стверджують, що вони заручилися достатньою підтримкою щодо відставки всієї Єврокомісії після того, як суд ЄС анулював відмову Єврокомісії надати журналістам листування фон дер Ляєн із керівником Pfizer.
У виданні зазначають, що, хоча фон дер Ляєн, ймовірно, переживе голосування, яке може відбутися наступного місяця, це змусить її йти на більше компромісів, щоб забезпечувати собі підтримку.
Хоча поріг для початку вотуму недовіри низький, для усунення фон дер Ляєн та комісії знадобиться присутність понад двох третин членів Європарламенту. Асамблея налічує 720 членів, і 401 підтримав її на виборах на посаду президента минулого року. Щоправда, того часу вона втратила прихильність деяких членів.
Піперя визнав, що шанси на успіх його ініціативи невеликі, але сказав, що це пропонує "вирішальну можливість для конструктивної та обґрунтованої критики президентки фон дер Ляєн".
Пропозиція Піпері ґрунтується на так званій судовій справі Pfizergate проти фон дер Ляєн, але також критикує і її ставлення до парламенту. Цю скаргу підтримують центристи та ліві депутати Європарламенту, які стверджують, що президентка часто обходить єдиний обраний безпосередньо інститут блоку та надто поступлива до урядів ЄС.
У своїй пропозиції Піперя закликав Європейську Комісію піти у відставку через "неодноразові нездатності забезпечити прозорість, постійне ігнорування демократичного контролю та верховенства права в межах Союзу".
- У травні суд ЄС виніс рішення проти комісії у справі щодо публікації текстових повідомлень між фон дер Ляєн та головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо постачання вакцин проти Covid у 2021 році. Справа отримала назву “Pfizergate”.
- У листопаді 2022 року журналістам The New York Times відмовили у доступі до листування із 1 січня 2021 року по 11 травня 2022 року, яке мало би прояснити багатомільярдну угоду щодо закупівлі вакцин.
- Комісія відхилила запит, заявивши, що фон дер Ляєн не зберігала ці повідомлення і що вони не кваліфікуються як документи ЄС, що підлягають запитам щодо свободи інформації згідно з правилами прозорості.
- Однак суд скасував це рішення та заявив, що своєю відмовою комісія не дотрималася закону ЄС про доступ до документів і "не надала правдоподібного пояснення для обґрунтування відсутності запитуваних документів".