Орбан не хоче кликати Україну до ЄС, щоб не "запрошувати війну"

Угорський прем'єр-міністр вважає, що запрошення України до Євросоюзу означатиме "запрошення війни". Про це він сказав на полях засідання Ради Європи, що нині пройде в Брюсселі, передає The Guardian.
На запитання про те, чи змінить він свою думку, якщо почнеться припинення вогню, Віктор Орбан сказав: "Так, але жодного припинення вогню немає". Орбан і раніше виступав проти членства України і в ЄС, і в НАТО.
"Ми не хочемо бути разом в одному об'єднанні з країною, яка у війні і становить неминучу загрозу для нас. Якщо член ЄС у війні, це означає, і що і ЄС у війні, а нам це не подобається", – заявив він.
- Нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що Будапешт намагався втрутитися в справи України десятками різних методів. Ще до початку повномасштабної війни Угорщина намагалася розповсюджувати свої паспорти в Закарпатській області.
- Влада Угорщини послідовно виступає проти вступу України до НАТО і ЄС. Проти приєднання до Альянсу і Словаччина, але вона підтримує членство України в Євросоюзі.