Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
ГоловнаСвіт

Прем'єр Іспанії буде балотуватися на наступних парламентських виборах

Попри корупційний скандал та погрози з боку Трампа.

Прем'єр Іспанії буде балотуватися на наступних парламентських виборах
Педро Санчез
Фото: EPA/UPG

Очільник іспанського уряду Педро Санчез підтвердив намір висувати свою кандидатуру на другий термін під час виборів до парламенту у 2027 році.

Як пише Reuters, соціаліст намагатиметься вдруге поспіль опинитися у кріслі прем'єр-міністра, навіть попри корупційний скандал щодо його соратників, який викликав хвилю протестів в країні та заклики до дострокових виборів.

Санчез ухвалив рішення не йти назустріч вимогам опозиції та зберегти парламент у його нинішньому складі до кінця повноважень, передбачених конституцією. Він також вибачився перед громадськістю за дії своїх колег, наголосивши, що не збирається сам йти у відставку.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies