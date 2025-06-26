Прем'єр Іспанії буде балотуватися на наступних парламентських виборах

Очільник іспанського уряду Педро Санчез підтвердив намір висувати свою кандидатуру на другий термін під час виборів до парламенту у 2027 році.

Як пише Reuters, соціаліст намагатиметься вдруге поспіль опинитися у кріслі прем'єр-міністра, навіть попри корупційний скандал щодо його соратників, який викликав хвилю протестів в країні та заклики до дострокових виборів.

Санчез ухвалив рішення не йти назустріч вимогам опозиції та зберегти парламент у його нинішньому складі до кінця повноважень, передбачених конституцією. Він також вибачився перед громадськістю за дії своїх колег, наголосивши, що не збирається сам йти у відставку.