Трамп анонсував перемовини з Іраном наступного тижня

Лідер США вважає, що війна між Іраном та Ізраїлем може відновитися.

Американська делегація наступного тижня матиме зустріч з представниками Ірану щодо ядерної угоди.

Про це повідомив Дональд Трамп на пресконференції після саміту НАТО 25 червня, передає The Guardian.

Трамп припустив, що країни «можуть підписати угоду», але додав, що не вважає це необхідним.

Президент США наголосив, що «єдине, про що ми проситимемо, це те саме, про що ми просили раніше: ми не хочемо ядерної зброї».

Трамп вважає, що протистояння Ізраїлю і Ірану колись знову може трапитися. «Можливо, це незабаром почнеться», - додав американський президент і сказав, що обидві держави виснажені конфліктом.