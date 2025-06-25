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Після ударів США хакери, пов’язані з Іраном, атакували американські компанії

Зокрема, під удар потрапили оборонні фірми та дотичні до нафтової галузі.

Після ударів США хакери, пов’язані з Іраном, атакували американські компанії
хакери
Фото: Держспецзв'язку

Хакери, які підтримують Тегеран, атакували банки, оборонних підрядників та компанії нафтової галузі США після ударів по іранських ядерних об'єктах, повідомляє AP.

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Атаки поки що не спричинили значних збоїв у критичній інфраструктурі чи економіці США. Однак фахівці попереджають, що ситуація може змінитися у разі зриву перемир’я між Іраном і Ізраїлем або приєднання до атак незалежних хакерських груп.

Дві проксі-групи з пропалестинською риторикою повідомили про атаки на десятки американських компаній, зокрема, з авіаційного, банківського та енергетичного секторів.

За даними SITE Intelligence Group, хакери публікували звіти про свої атаки в Telegram і закликали інших долучатися. Атаки були переважно у форматі DDoS — масове перевантаження вебресурсів для виведення з ладу сайтів.

«З сьогоднішнього дня ми посилюємо атаки», — йдеться в заяві групи Mysterious Team.

Міністерство внутрішньої безпеки США у неділю оприлюднило бюлетень із попередженням про зростання іранської кіберзагрози. Агентство з кібербезпеки закликало операторів критичної інфраструктури — зокрема водогонів, трубопроводів та електростанцій — бути пильними.
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