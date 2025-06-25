Після ударів США хакери, пов’язані з Іраном, атакували американські компанії

Хакери, які підтримують Тегеран, атакували банки, оборонних підрядників та компанії нафтової галузі США після ударів по іранських ядерних об'єктах, повідомляє AP.
Атаки поки що не спричинили значних збоїв у критичній інфраструктурі чи економіці США. Однак фахівці попереджають, що ситуація може змінитися у разі зриву перемир’я між Іраном і Ізраїлем або приєднання до атак незалежних хакерських груп.
Дві проксі-групи з пропалестинською риторикою повідомили про атаки на десятки американських компаній, зокрема, з авіаційного, банківського та енергетичного секторів.
За даними SITE Intelligence Group, хакери публікували звіти про свої атаки в Telegram і закликали інших долучатися. Атаки були переважно у форматі DDoS — масове перевантаження вебресурсів для виведення з ладу сайтів.
«З сьогоднішнього дня ми посилюємо атаки», — йдеться в заяві групи Mysterious Team.
Міністерство внутрішньої безпеки США у неділю оприлюднило бюлетень із попередженням про зростання іранської кіберзагрози. Агентство з кібербезпеки закликало операторів критичної інфраструктури — зокрема водогонів, трубопроводів та електростанцій — бути пильними.