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Трамп і Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО

Вони планували зустрітися ще в Канаді, та плани змінилися через достроковий від'їзд Трампа. 

Трамп і Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО

Американський президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, згодом інформацію про початок зустрічі підтвердили в офісі українського президента.

Ця зустріч, яка тривала приблизно 50 хвилин, не є офіційним заходом саміту. Раніше цього дня Трамп підтвердив, що має намір поговорити зі Зеленським про його "труднощі". 

"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав він. 

Зеленський став запрошеним гостем саміту. Хоча його участі в основній сесії не передбачили, український президент мав змогу поспілкуватися з лідерами країн на полях заходів та брав участь в урочистій вечері.

  • Український президент планував зустрітися із Трампом ще минулого тижня на саміті Group of 7 в Канаді. Зустріч зірвалася, оскільки Трамп поїхав достроково, пояснивши це подіями на Близькому Сході.
  • За час повернення Дональда Трампа до Білого дому він декілька разів зустрічався з українським лідером. Перша зустріч, що відбулася в лютому в Вашингтоні, завершилася сваркою і зривом підписання угоди про інвестиції в розробку родовищ корисних копалин. 
  • Друга зустріч відбулася в Ватикані, коли лідери країн прощалися з Папою Римським Франциском. Український і американський президенти мали коротку розмову, закриту для громадськості.
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