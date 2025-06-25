Трамп і Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО

Вони планували зустрітися ще в Канаді, та плани змінилися через достроковий від'їзд Трампа.

Американський президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, згодом інформацію про початок зустрічі підтвердили в офісі українського президента.

Ця зустріч, яка тривала приблизно 50 хвилин, не є офіційним заходом саміту. Раніше цього дня Трамп підтвердив, що має намір поговорити зі Зеленським про його "труднощі".

"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав він.

Зеленський став запрошеним гостем саміту. Хоча його участі в основній сесії не передбачили, український президент мав змогу поспілкуватися з лідерами країн на полях заходів та брав участь в урочистій вечері.