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Індія відправила свого другого за 41 рік астронавта у космос

Космічний корабель зістикується з Міжнародною космічною станцією (МКС) і Шубханшу Шукла стане першим індійцем, який відвідає орбітальну лабораторію NASA.

Індія відправила свого другого за 41 рік астронавта у космос
Капітан групи Axiom-4 Шубханшу Шукла
Фото: EPA/UPG

Індія відправила у космос свого другого за 41 рік астронавта у складі місії Axiom-4 (Ax-4), яка стартувала з багатонаціональним екіпажем, повідомляє BBC.

“Капітан групи Шубханшу Шукла, який пілотує місію, став лише другим індійцем, який побував у космосі”, ‒ зазначає видання. Шубханшу Шукла ‒ пілот-випробувач ВПС Індії.

41 рік тому Ракеш Шарма став першим індійцем, який полетів у космос на борту російського корабля “Союз” у 1984 році.

Космічний корабель зістикується з Міжнародною космічною станцією (МКС) і Шукла стане першим індійцем, який відвідає орбітальну лабораторію NASA.

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Ax-4 стартував з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді у середу. Групою керує колишня астронавтка NASA Пеггі Вітсон ‒ ветеранка космосу, яка двічі була командиром МКС, провела в космосі понад 675 днів і здійснила 10 виходів у відкритий космос. 

Політ до МКС на борту Ax-4 ‒ комерційного рейсу, що виконується приватною компанією Axiom Space з Х'юстона ‒ є результатом співпраці між NASA, індійським космічним агентством Isro, Європейським космічним агентством (ЄКА) та SpaceX.

До складу команди з чотирьох осіб також входять Славош Узнанський-Вішневський з Польщі та Тібор Капу з Угорщини. Вони також повернуть свої країни в космос після понад чотирьох десятиліть. Астронавти провели тижні на карантині перед запуском у середу.

Місія Axiom-4
Фото: EPA/UPG
Місія Axiom-4

Політ викликав величезний інтерес в Індії, і компанія Isro заявила, що досвід, який капітан групи Шукла отримає під час своєї поїздки на МКС, дуже допоможе її проєктам.

39-річний чоловік був серед чотирьох офіцерів індійських ВПС, які минулого року потрапили до короткого списку для участі у польоті, запланованому на 2027 рік. Індія також оголосила про амбітні плани створити космічну станцію до 2035 року та відправити астронавта на Місяць до 2040 року.

Isro, яка проводить низку випробувань для підготовки до виходу в космос, заплатила 5 мільярдів рупій (59 мільйонів доларів), щоб забезпечити місце для капітана групи Шукли на борту Ax-4 та його навчання.

Фото: EPA/UPG
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