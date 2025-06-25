Трамп підтвердив намір зустрітися сьогодні з Зеленським і обговорити його "труднощі"

Згадав також, що Путін під час розмов з ним був "милим".

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір провести сьогодні зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміт НАТО в Гаазі. Про це він сказав вранці перед офіційними заходами саміту, передає The Guardian.

Трамп сказав, що вони з Зеленським обговорять "очевидне". Часу зустрічі не озвучив.

"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав він.

Трамп також додав, що Путін "був дуже милим", коли спілкувався з ним.