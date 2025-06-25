Трамп підтвердив намір зустрітися сьогодні з Зеленським і обговорити його "труднощі"

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір провести сьогодні зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміт НАТО в Гаазі. Про це він сказав вранці перед офіційними заходами саміту, передає The Guardian.
Трамп сказав, що вони з Зеленським обговорять "очевидне". Часу зустрічі не озвучив.
"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав він.
Трамп також додав, що Путін "був дуже милим", коли спілкувався з ним.
- Попередня запланована зустріч двох президентів на саміті Group of 7 зірвалася у зв'язку з достроковим від'їздом із Канади Трампа. Він сказав, що має поїхати через конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Український президент тоді теж раніше повернувся додому – в зв'язку з атакою Росії по Києву.
- Володимир Зеленський казав, що хотів обговорити з Трампом можливість придбання оборонного пакету. Саме придбання, а не отримання як безкоштовної допомоги.
- Президенти зустрічалися в Ватикані, коли прощалися з Папою Римським Франциском.