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Трамп підтвердив намір зустрітися сьогодні з Зеленським і обговорити його "труднощі"

Згадав також, що Путін під час розмов з ним був "милим". 

Трамп підтвердив намір зустрітися сьогодні з Зеленським і обговорити його "труднощі"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір провести сьогодні зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміт НАТО в Гаазі. Про це він сказав вранці перед офіційними заходами саміту, передає The Guardian

Трамп сказав, що вони з Зеленським обговорять "очевидне". Часу зустрічі не озвучив. 

"Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", – сказав він. 

Трамп також додав, що Путін "був дуже милим", коли спілкувався з ним. 

  • Попередня запланована зустріч двох президентів на саміті Group of 7 зірвалася у зв'язку з достроковим від'їздом із Канади Трампа. Він сказав, що має поїхати через конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Український президент тоді теж раніше повернувся додому – в зв'язку з атакою Росії по Києву.
  • Володимир Зеленський казав, що хотів обговорити з Трампом можливість придбання оборонного пакету. Саме придбання, а не отримання як безкоштовної допомоги. 
  • Президенти зустрічалися в Ватикані, коли прощалися з Папою Римським Франциском. 
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