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До Ради подали пакет законопроєктів про Defence City – спеціальний правовий режим для виробників зброї

Законопроєкти передбачають створення Переліку підприємств-резидентів, яке вестиме Міноборони, захист інформації про виробників зброї, а також податкові пільги до 2036 року.

До Ради подали пакет законопроєктів про Defence City – спеціальний правовий режим для виробників зброї
Давид Арахамія
Фото: Анна Стешенко

До Верховної Ради подали на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроєктів про Defence City – спеціальний правовий режим для виробників зброї, повідомив глава парламентської фракції “Слуг народу” Давид Арахамія.  

“Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні. Ми маємо унікальні розробки і досвід ведення сучасної війни. Західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами. В майбутньому наш ОПК буде однією з точок зростання економіки”, – написав Арахамія. 

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Він зазначив, що ці можливості потрібно використовувати й масштабувати. Для цього було розроблено пакет законопроєктів, який передбачає:

  • створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України;
  • захист інформації про виробників зброї;
  • податкові пільги до 1 січня 2036 року – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку. 

Також зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах. 

Резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу, підтримку в релокації підприємств, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

“Такий пакет підтримки дозволить нашим підприємствам розвиватися, масштабувати виробництва, розширювати співпрацю з партнерами і головне – давати більше зброї та обладнання для захисту України. Розраховуємо на підтримку усіх фракцій та груп”, – написав Арахамія.
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