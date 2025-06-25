До Ради подали пакет законопроєктів про Defence City – спеціальний правовий режим для виробників зброї

Законопроєкти передбачають створення Переліку підприємств-резидентів, яке вестиме Міноборони, захист інформації про виробників зброї, а також податкові пільги до 2036 року.

До Верховної Ради подали на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроєктів про Defence City – спеціальний правовий режим для виробників зброї, повідомив глава парламентської фракції “Слуг народу” Давид Арахамія.

“Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні. Ми маємо унікальні розробки і досвід ведення сучасної війни. Західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами. В майбутньому наш ОПК буде однією з точок зростання економіки”, – написав Арахамія.

Він зазначив, що ці можливості потрібно використовувати й масштабувати. Для цього було розроблено пакет законопроєктів, який передбачає:

створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України;

захист інформації про виробників зброї;

податкові пільги до 1 січня 2036 року – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Також зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах.

Резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу, підтримку в релокації підприємств, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

“Такий пакет підтримки дозволить нашим підприємствам розвиватися, масштабувати виробництва, розширювати співпрацю з партнерами і головне – давати більше зброї та обладнання для захисту України. Розраховуємо на підтримку усіх фракцій та груп”, – написав Арахамія.