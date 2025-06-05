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Продаж української зброї за кордон. Які ризики обговорюють, що кажуть у владі та яка ситуація з технікою на фронті

Тема експорту надлишкового українського озброєння все частіше лунає в публічному просторі. З пояснень виробників, навіщо це їм і державі, вона виросла до обговорення у військово-політичному керівництві варіантів оборонного експорту і ризиків, які потрібно врахувати.

Серед останніх — політичний ризик: а чи не засумніваються країни-партнери, навіщо нам допомагати, якщо ми експортуємо зброю замість постачати її власним Силам оборони. Подібний меседж може спрацювати і для українського суспільства. А ворог охоче підігріє його інформаційно.

Наскільки обґрунтовані ризики і чи справді є загрозою, які варіанти експорту розглядають у владі і що зі зброєю на фронті?

Продаж української зброї за кордон. Які ризики обговорюють, що кажуть у владі та яка ситуація з технікою на фронті

Ризики, якщо не відкрити експорт

Про ризики для виробників і українського ОПК загалом, якщо держава таки не відкриє експорт, ми писали раніше

Якщо коротко, мова про:

  • недозавантажені виробничі потужності (як порахувала Технологічна спілка України, це ще 63 % продукції, яку могли б випускати вітчизняні виробники дронів і засобів РЕБ, але які не може викупити держава через обмежений бюджет);
  • втрата податкового прибутку і технологій від компаній у разі їхньої релокації за кордон (що вже відбувається);
  • недоотримання надходжень у бюджет від можливого експорту;
  • втрата додаткового фінансового джерела для нових розробок, а також приватних інвестицій.

— Фактично весь наш ОПК має стелю — це попит в Україні. І цей попит обмежений фінансовими можливостями держави. Є співпраця з іноземними урядами, але це тимчасове рішення, це теж стеля. Для інвестора де-факто в нас один споживач, і якщо завтра він не замовить нічого — вашого бізнесу не буде. Тому великий приватний інвестор тричі подумає, чи інвестувати, бо ризик великий, — пояснює Михайло Гранчак, керуючий директор інвестиційно-банківського департаменту Dragon Capital.

З 50 опитаних стратегічних міжнародних інвесторів 28 зацікавлені компаніями українського ОПК, каже Гранчак. Основна зона інтересу — усі види дронів, РЕБ-системи, оптичні системи, транспорт. Особливо IT-компонент, тобто не просто залізо, а система для управління і взаємодії з іншими засобами.

Фото: Міноборони

У ТСУ стверджують: виробничі потужності дозволяють додатково виготовити дронів і РЕБ-систем на $2 млрд, але держава не має ресурсів дозамовити такі обсяги. 

Загалом же, за словами голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, українські компанії спроможні виробити зброї на $20 млрд, тоді як держава може законтрактувати лише на $6 млрд на рік.

Водночас ворогу, оборонний експорт якого знизився на 70 %, не заважає поповнювати бюджет додатковими $15 млрд від експорту, тобто 10 % від загального оборонного бюджету, підраховує Артем Старосєк, засновник і CEO розвідувальної агенції Molfar.

— В Україні оборонний бюджет — $50 млрд, і якщо ми експортуємо на 5 млрд — будемо набагато краще почуватися, — вважає Старосєк.

Зазначимо, якщо говорити про партнерські гроші в оборонці, то мова про нижчі суми. Наприклад, торік ініціатива ZBROYARI залучила понад $1,5 млрд міжнародних інвестицій від урядів дружніх країн. Тоді як у рамках співпраці за данською моделлю, у 2024-му ЗСУ отримали озброєння на майже €538 млн.

Ризики відкритого експорту

Мабуть, головний — чи не переключаться виробники на закордонний ринок після відкриття експорту (з очевидно вищими цінами), нехтуючи замовленнями держави.

На цей ризик, за даними джерел, зважають у двох варіантах експортної моделі, які розглядає Офіс Президента. Йдеться про індивідуальне погодження кожної заявки від кожної компанії, а також пропорційний експорт — дозвіл експортувати 50 % від обсягу українських контрактів, а частину виторгу від експорту передавати на зброю для ЗСУ.

Ще один ризик — гіпотетичне потрапляння української зброї в руки росіян у разі реекспорту. Цей ризик прорахувати складно самим лише обмеженням країн, у які дозволять продавати зразки техніки. Обговорюють, що в це коло входитимуть країни-учасниці Рамштайну.

Фото: Міноборони

Водночас росіяни досі вдало маскуються під європейські компанії. Артем Старосєк з агенції Molfar каже про щонайменше дві історії, які викрили під час повномасштабної війни.

— Перша — це французька компанія, яка вийшла з пропозицією співпраці: ми дивимося глибше — а це спільна компанія з Казахстаном, ще глибше — з росіянами. Друга — німецька компанія, що має вигляд гарної європейської, що запускає супутники, тоді як наше розслідування показало, що це представник Роскосмосу в Німеччині, — розповідає Старосєк. 

На його думку, варто порушувати питання не лише фактичної наявності росіян у Європі, а й шпигунства та кібератак.

У такому разі грамотно побудована протидія цьому ризику з боку України могла б посприяти і безпеці європейських держав.

Третій ризик — політичний. Політики країн-партнерок нерідко виступають проти допомоги Україні, тож якщо вона почне продавати власну зброю за кордон, російська пропаганда зможе це використати у власних цілях, подавши цю тему як додатковий аргумент для скорочення підтримки української армії.

Натомість Марія Берлінська, керівниця Центру підтримки аеророзвідки і проєкту Victory Drones, вважає, що це питання комунікації, адже оборонний експорт є вагомим інструментом геополітики. 

— Україна може віддячити партнерам, уклавши контракти з певними виробниками про інтелектуальну власність на вироби і не лише. Це не просто гроші, це можливість тримати у фокусі довготермінові стратегічні партнерства і допомагати Європі прокидатися. Треба чітко комунікувати, що ми захищаємо безпеку Європи. І давати нам зброю і проводити спільні розробки — це великий безпековий інтерес, — пояснює Берлінська.

Марія Берлінська
Фото: Олександр Ратушняк
Марія Берлінська

Вадим Юник, CEO FRDM, президент Технологічних сил України, вважає, що українські виробники вже мають учитися співпрацювати з європейськими партнерами.

— Бо якщо ми хочемо повністю відірватися від Росії, нам треба забути, як співпрацювати з ними, і працювати за моделлю Європи. Можливо, зараз ми не готові, але треба йти і вчитися створювати спільні підприємства, технології, — зазначає Юник.

Тим часом обмеження експорту стосується не лише готових продуктів чи програмного забезпечення, а й запчастин. Як розповів Олексій Бабенко, засновник Vyriy Drones (нещодавно заявив про FPV-дрон зі 100 % українських комплектуючих), він намагався експортувати в країни Європи звичайні плати, подібні можна придбати на китайських майданчиках.

— Нам відмовили, бо льотний контролер — це оборонна історія. Експорт — це також про вплив. Уявіть, у Німеччині починають виробляти свої дрони, де за основу взяті компоненти з України — це спрощує захід для українських компаній на ці ринки, бо їх знатимуть, їх бачитимуть на виставках, — пояснює Бабенко.

Український виробник <i>FPV</i>-дронів <i>Vyriy drone</i>
Фото: Vyriy Drones
Український виробник FPV-дронів Vyriy drone

Варіанти експорту, які розглядають

В Офісі Президента і Міноборони розглядають три моделі оборонного експорту, пишуть Forbes і Еспресо, посилаючись на свої джерела серед виробників:

  • індивідуальне погодження контрактів;
  • пропорційний експорт (певний відсоток від усього обсягу продукції);
  • запровадження експортного мита.

Їх також підтверджує Forbes ексзаступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Кожен варіант має свої недоліки. Перший, найнепрозоріший: погодження видаватимуть у ручному режимі, тож чиновники можуть сприяти наближеним компаніям.

Сьогодні це так фактично і працює (точніше не працює): юридично експорт не заборонений, компанії приходять із заявкою в Державну службу експортного контролю (ДСЕК), а їм відмовляють або не відповідають.

Технологічні сили України натомість пропонують додати посередника між виробником і ДСЕК, який аналізуватиме кожну заявку на експорт за визначеними критеріями і допомагатиме ухвалити остаточне рішення. Цим посередником, на їхню думку, міг би стати Мінстратегпром.

Фото: Мінстратегпром

Друга і третя моделі прозоріші і сприяють фінансовій підтримці Сил оборони, та через обговорювані відсотки (20 % мита) відсікають менших виробників, які не можуть собі дозволити платити спецплатіж або ті самі 20 % мита.

Що потрібно фронту і чи достатньо зброї

«Краще, ніж у 2022–2023 роках», — так описують ситуацію зі зброєю у війську учасники панелі «Досвід військових: забезпечення армії та державні закупівлі озброєння» на форумі «Експорт безпеки».

Шляхів потрапляння зброї у підрозділи є декілька — централізований через держзакупівлі і Командування сил логістики, децентралізовані через кошти, які дають на бригаду та програму єБали, а також волонтери і співпраця з виробниками. Якщо останні чотири — це про можливість вибирати, то перший — це про «бери, що дають», як перефразував один учасник: «отримуєш те, що не потрібне».

Тому в різних підрозділах рівень забезпечення відрізнятиметься.

— Оцінюючи динаміку, то у 2023 році не було нічого, у 2024 році щось з'явилося, у 2025, напевно, за відчуттями, десь 40 % [потреби фронту] точно закрито. У якихось історіях закрито 60 %, у якихось 70 %, але це цифри довкола цієї загальної, — каже Андрій Оністрат, старший офіцер Управління безпілотних систем Командування Сухопутних військ.

Андрій Оністрат
Фото: Артем Галкін, ТСУ
Андрій Оністрат

Якщо говорити про безпілотники й оцінювати, що є, чого немає, то тут суттєва різниця залежно від типу. 

— Якщо треба FPV, ти питаєш в Командування Сил логістики, скільки на тебе виділено, і забираєш, скільки є. Але зараз основним засобом ураження на тактичному рівні є Vampire, відповідно, вони завжди потрібні, бо їх завжди не вистачає. Їх можна добирати за єБали. Якщо говорити про крила — це дуже круті засоби, їх особливо немає (у межах централізованого постачання), бо роль держзамовлення в цих засобах дуже невелика, — пояснює Оністрат.

На його думку, потрібно розвивати систему децентралізованих закупівель, тоді підрозділи могли б більше запаковуватися за потребою — і це вирішило б проблему нестачі та співпраці з виробниками.

— Думаю, було б добре, якби підрозділи отримали право безпосередньо формувати замовлення. І потрібне планування [замовлення й закупівель]. А в основі планування мають бути військові разом з експертами, — додав Оністрат.

Бійці підрозділу аеророзвідки «Вовки» готують до використання ударний безпілотник <i>Vampire</i> («Вампір»)
Фото: facebook.com/102brygadaTROIvanoFrankivsk/
Бійці підрозділу аеророзвідки «Вовки» готують до використання ударний безпілотник Vampire («Вампір»)

Коли все ж відкриють оборонний експорт

Вище керівництво держави розмірковує про оборонний експорт ще з вересня 2024 року, розповідав Forbes Ігор Фоменко. За його словами, рішення могли ухвалити вже у травні. А робота триває кілька місяців на різних рівнях.

Тут мова не лише про Офіс Президента, а й Міноборони, ДСЕК, Мінстратегпром, Генштаб і парламентський комітет з питань економічного розвитку.

Фото: ОПУ

Ще в серпні минулого року нардеп Олександр Маріковський розповідав «Економічній правді», створюють робочу групу, аби напрацювати політики для розв'язання питань експорту озброєнь.

— Щойно робоча група розробить механізм, який влаштує і оборону, і бізнес, він швидко перетвориться на рішення на рівні законодавства, — пояснював депутат.

А втім, попри складність питання й наявні ризики, затягувати з цим питанням не варто, вважає Ярослав Ажнюк, засновник мілтехівських стартапів TheFourthLaw й Odd Systems.

На його думку, це, «можливо, найважливіше сьогодні рішення, яке має прийняти держапарат для збільшення української обороноздатності»:

— Оптимістичний погляд на майбутнє експорту української оборонки — його точно відкриють. Питання в тому, наскільки швидко? І скільки за цей час заробить Росія на експорті своєї зброї, скільки займе ринків, які могли б зайняти ми? Скільки недоотримає українська оборонна промисловість, скільки коштів буде недоінвестовано в розробки, які захищатимуть нас від поточних і майбутніх загроз? Скільки податків недоотримає держава, за які могла б закуповувати обладнання, якого бракує?

Натомість спершу депутати планують спростити виробникам виїзд на виставки озброєння. Та навіть коли це буде та які вимоги ставитимуть учасникам виставок, поки що прогнозів не дають.

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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