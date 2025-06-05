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Британія збільшить кількість тренувань українських військових на 20%

Великобританія проводитиме тренування як на своїй території, так і в інших країнах.

Британія збільшить кількість тренувань українських військових на 20%
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ

Великобританія планує збільшити кількість тренувань українських військових, передає Суспільне.

“Це дуже важливо, щоб боротися проти ворога і забезпечувати мир у майбутньому... Ми минулого року тренували українських військовослужбовців в Англії, і ми далі будемо збільшувати кількість тренувань на 20%”, - сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. 

Він уточнив, що Великобританія проводитиме тренування як на своїй території, так і в інших країнах.

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Гілі підкреслив, що розширення програми підготовки є відповіддю на російську агресію та необхідністю забезпечити мир у майбутньому.
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