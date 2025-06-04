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Генштаб: ворог не припиняє тиснути на Покровському і Курському напрямках

За добу на фронті відбулося 115 боєзіткнень. 

Генштаб: ворог не припиняє тиснути на Покровському і Курському напрямках
війна з рф
Фото: Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найважчою ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках там відбулося найбільше боїв.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, але отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового. Українські захисники відбили дві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають три боєзіткнення.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 126 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, дев’ять БпЛА, 11 мотоциклів, антену РЕБ, антену БпЛА та три укриття особового складу; пошкоджено автомобіль та п’ять артилерійських систем противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль. Дві атаки тривають досі.

На Курському напрямку українські захисники відбили 28 ворожих атак; три бойові зіткнення тривають до цього часу. Також противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 20 керованих бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Цього дня варто відзначити воїнів 27-ї бригади Національної гвардії України, які стійко стримують противника, завдаючи йому значних втрат.
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