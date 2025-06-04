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Росіяни звозять на уражені аеродроми не пошкоджені літаки, щоб применшити масштаби втрат, - джерела в СБУ

Так окупанти хочу замаскувати втрати, аби їх не було видно на супутникових знімках.

Росіяни звозять на уражені аеродроми не пошкоджені літаки, щоб применшити масштаби втрат, - джерела в СБУ
супутникові знімки аеродрому «Белая» в Іркутській області РФ
Фото: Х/Chris Biggers

Росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ і розміщують замість пошкоджених літаків цілі, повідомили джерела LB.ua  в Службі безпеки.

Завдяки успішній операції «Павутина» було уражено 41 російський літак. Тепер окупанти різними способами намагаються применшити кількість втраченої авіатехніки. 

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Джерела в СБУ зазначають - росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів. 

OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорівший літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий Ту-95, - додали у спецслужбі.

«Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним», - зазначають осінтери, публікуючи супутникові знімки аеродромів.

  • Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 41 військового літака росіян під час спецоперації Служби безпеки України 1 червня.
  • Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".
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