Росіяни звозять на уражені аеродроми не пошкоджені літаки, щоб применшити масштаби втрат, - джерела в СБУ

Так окупанти хочу замаскувати втрати, аби їх не було видно на супутникових знімках.

Росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ і розміщують замість пошкоджених літаків цілі, повідомили джерела LB.ua в Службі безпеки.

Завдяки успішній операції «Павутина» було уражено 41 російський літак. Тепер окупанти різними способами намагаються применшити кількість втраченої авіатехніки.

Джерела в СБУ зазначають - росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів.

OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорівший літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий Ту-95, - додали у спецслужбі.

«Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним», - зазначають осінтери, публікуючи супутникові знімки аеродромів.