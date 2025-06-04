​Рустем Умєров повідомив про результати чергового “Рамштайну”

Цього року безпекова допомога Україні перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

У 2025 році безпекова допомога Україні перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки.

Великобританія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис. дронів у 2025 році. Загалом цього року британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. До нього входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, та передача систем ППО, зброї, боєприпасів.

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро, до якого входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу - щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року та передача протимінного корабля.

Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу та 50 млн доларів — до фонду NSATU Trust Fund.

Канада виділяє 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

Швеція спрямує 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.