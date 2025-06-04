Умєров розповів про нараду Ради штабу з реалізації домовленостей із росіянами у Стамбулі

4 червня під головуванням керівника Координаційного штабу Кирила Буданова відбулася робоча нарада Ради штабу з реалізації домовленостей, які досягнули під час переговорів у Стамбулі.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
На нараді обговорили початок реалізації формули обміну «всіх на всіх» для визначених категорій військовослужбовців. Також визначили кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців і молодих військових віком до 25 років, які перебувають у російському полоні.
«Окрему увагу приділили питанню репатріації тіл полеглих воїнів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Ми зобов’язані повернути кожного з них — з честю та вдячністю», - додав міністр.
Умєров повідомив, що з росіянами налагодили комунікацію щодо етапів реалізації домовленостей. «Їх виконання — ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій», - зазначив очільник Міноборони.
- 2 червня в Стамбулі пройшов другий раунд переговорів України і Росії – у продовження зустрічі, що відбулася 16 травня.
- Сторони домовилися про обмін полоненими всіх на всіх військовополонених, які мають важкі хвороби, обмін всіх на всіх військових 18-25 років та обмін декількох тисяч тіл загиблих.
- Також Україна передала список сотень дітей, яких Росія повинна повернути додому.
- Детальніше про перебіг перемовин читайте в матеріалі LB.ua.