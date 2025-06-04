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Сили оборони: ворог намагається прорватися до адміністративного кордону трьох областей на півдні

Російська армія намагається взяти під контроль населений пукнт Багатир.

Сили оборони: ворог намагається прорватися до адміністративного кордону трьох областей на півдні
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російська армія намагається взяти під контроль населений пункт Багатир і вийти до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Найбільш активний — це Новопавлівський напрямок. За минулу добу там зафіксовано більше 30 бойових зіткнень. Противник намагається прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей, йому там залишилось не дуже далеко. Противник намагається взяти під контроль Багатир і це найнебезпечніше місце на півдні України", — повідомив Волошин.

Ворог завдає авіаційних та артилерійських ударів на південному напрямку. На Оріхівському напрямку Сили оборони відзначають доволі велику кількість боєзіткнень.

"За минулу добу зафіксовано шість таких бойових зіткнень, де противник намагався прорвати нашу лінію оборону і захопити позиції Сил оборони України в таких населених пунктах, як Степове, Малі Щербаки", — каже військовий.

Водночас на Гуляйпільському напрямку за минулу добу не було зафіксовано бойових зіткнень, проте противник досить активно застосовує авіацію, завдаючи удари керованими авіабомбами і некерованими авіаційними ракетами.

"Він фактично зносить декілька цих населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, а це: Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, ударами некерованих авіаційних ракет", — наголосив Волошин.

За словами Волошина, окупанти проводять штурмові дії малими групами піхоти і тримають доволі високу інтенсивність бойових дій, особливо на Новопавлівському напрямку.

  • Протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.
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