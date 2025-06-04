Уранці 4 червня російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Пошкоджені складські приміщення і цивільні авто.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС України.

Вранці 4 червня російські війська знову атакували Суми ударними БпЛА. Цього разу влучання зафіксували по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено складські приміщення, цивільні авто.

Фото: ДСНС

Унаслідок обстрілів постраждала одна людина.

Фото: ДСНС

"Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинилися під повторними ворожими обстрілами. На щастя, особовий склад не постраждав, техніка залишилася неушкодженою", — кажуть рятувальники.

Фото: ДСНС