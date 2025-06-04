Уранці 4 червня російська армія завдала чергового удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Пошкоджені складські приміщення і цивільні авто.
Про це повідомляє ДСНС України.
Вранці 4 червня російські війська знову атакували Суми ударними БпЛА. Цього разу влучання зафіксували по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено складські приміщення, цивільні авто.
Унаслідок обстрілів постраждала одна людина.
"Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинилися під повторними ворожими обстрілами. На щастя, особовий склад не постраждав, техніка залишилася неушкодженою", — кажуть рятувальники.
- Учора, 3 червня, росіяни атакували центральну частину міста Суми. Внаслідок ворожого удару загинули чотири людини, близько 25 поранені.