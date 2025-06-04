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Унаслідок злочинів РФ щонайменше 631 українська дитина була вбита, 1971 – поранені, 2244 – зниклі безвісти

Депортовано або примусово переміщено Росією 19546 українських дітей.

Унаслідок злочинів РФ щонайменше 631 українська дитина була вбита, 1971 – поранені, 2244 – зниклі безвісти
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Сьогодні, 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Згідно з останніми оцінками ЮНІСЕФ, понад 473 мільйони дітей – більш ніж одна шоста частина дітей у світі – сьогодні проживають у зонах конфліктів і серед найбільш вразливих груп у будь-якому конфлікті.

Невимовними є страждання дітей внаслідок злочинної та неспровокованої повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України. росія систематично та грубо порушує міжнародне гуманітарне право, здійснюючи збройні напади на цивільну інфраструктуру, включно з освітніми закладами, лікарнями та житловими будинками”, – повідомляє МЗС України.

Відомство зазначає, що внаслідок злочинів РФ щонайменше 631 українська дитина була вбита, 1971 – поранені, 2244 – зниклі безвісти. Депортовано або примусово переміщено Росією 19 546 українських дітей.

Тисячі українських дітей залишилися без батьків, втратили свої домівки, доступ до освіти та можливість зростати у безпечному середовищі.

Понад 1,6 мільйона дітей проживають на тимчасово окупованих територіях і є для окупаційної влади об’єктом посиленої та системної пропаганди, мілітаризації та насильницької русифікації.

Всі ці дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, і кваліфікуються як воєнні злочини, а в окремих випадках можуть містити ознаки злочину геноциду.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжувати тиск на російську федерацію з метою негайного повернення всіх незаконно депортованих українських дітей; забезпечити ефективну юридичну відповідальність осіб, причетних до цих злочинів, включно з вищим політичним та військовим керівництвом росії; посилити підтримку зусиль України, спрямованих на ідентифікацію, повернення та реінтеграцію українських дітей, що постраждали від війни; збільшити гуманітарну допомогу українським дітям, які втратили батьків, житло або можливість навчатися у безпечному середовищі.

“Діти – це майбутнє України. Наш моральний обов’язок – зробити все можливе, аби захистити їхні права, повернути їм втрачене дитинство та забезпечити справедливе покарання тим, хто вчинив злочини проти них. У цей день Україна підтверджує свою відданість принципам і нормам Конвенції ООН про права дитини, а також іншим міжнародно-правовим документам у сфері захисту прав дитини”, – йдеться в заяві МЗС.

Україна висловлює глибоку вдячність усім міжнародним партнерам, організаціям та урядам, які надають допомогу українським дітям у цей надзвичайно складний для держави період.
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