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На в'їзді в Київ п'яний спортсмен вдарив військового на блокпосту в комендантську годину

Це сталося під час перевірки авто, в якому він їхав. За кермом була дівчина також у стані алкогольного сп’яніння. 

На в'їзді в Київ п'яний спортсмен вдарив військового на блокпосту в комендантську годину
Фото: Прокуратура Києва

23-річному мешканцю Києві повідомлено про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Нацгвардії, який ніс службу на блокпосту у комендантську годину.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

1 червня в період дії комендантської години на одному з блок-остів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир.

"Поки працівники поліції спілкувались із водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпосту. Зазначимо, що підозрюваний – професійно займається бойовими мистецтвами", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті за умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляє  LIGA.net, прокуратура просила для підозрюваного тримання під вартою із максимально можливою заставою. Проте суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура не згодна і оскаржує.

Видання також дізналося, що що йдеться про Дмитра Тулуба. Він – майстер спорту з ММА, триразовий чемпіон світу з панкратіону, п'ятиразовий чемпіон світу з рукопашного бою, багаторазовий чемпіон України з панкратіону та ММА, дворазовий чемпіон України з комбат джиу-джитсу. 

На своїй сторінці в Instagram Тулуб продовжує постити фото і відео. Зокрема, в дописі від 4 червня він закликав усіх займатись спортом.

Згадки про  Тулуба можна знайти на сторінках низки спортивних клубів Києва. В одному з них він зараз працює тренером із тайського боксу.
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