За результатами експертизи суддя Тандир був п’яний за кермом, коли збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, - ЗМІ

Слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

Судово-психологічна експертиза довела стан алкогольного сп'яніння у судді Олексія Тандира, коли той за кермом збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це повідомляють Факти ICTV.

У пресслужбі ДБР повідомили, що суддя Тандир, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Наразі слідство провело низку експертиз, а деякі перебувають на завершальній стадії.

Втім, слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

Нагадаємо, голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою - він перебуватиме там до 21 липня.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.