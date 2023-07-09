У мережу потрапили кадри з камер спостереження на АЗС, на яких видно, як водій не впорався із керуванням та здійснив ДТП, яка спричинила масштабну пожежу в Києві.

Про це повідомляється у офіційному інстаграмі KLO.

"Унаслідок жахливої пожежі, викликаної аварією, троє постраждалих госпіталізовано з опіками різного ступеню. Серед них - один співробітник АЗС. На щастя, його життю, як і життю інших наших колег, що сьогодні працювали на палаючій АЗК, нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на АЗС на Броварському шосе сталася масштабна пожежа. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років.

Пожежа повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.