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Десантники 79-ї бригади знищили ворожу гармату

Гармату знищили з використанням високоточних боєприпасів.

Десантники 79-ї бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника. Потім у це місце було скоординовано вогонь артилерії. Влучним вогнем з використанням високоточних боєприпасів наші захисники знищили ворожу гармату", – кажуть у Командуванні. 

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Нагадаємо, що російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 234 040 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували 600 окупантів.

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