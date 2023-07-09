Десантники 79-ї бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника. Потім у це місце було скоординовано вогонь артилерії. Влучним вогнем з використанням високоточних боєприпасів наші захисники знищили ворожу гармату", – кажуть у Командуванні.

Нагадаємо, що російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 234 040 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували 600 окупантів.