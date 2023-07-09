У Росії з 2010 року виробляють безпілотники за ліцензією Ізраїлю, − посол Бродський

У Росії з 2010 року виробляють безпілотники за ліцензією Ізраїлю. Чи буде вона відкликана – невідомо.

Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав в інтерв'ю Дзеркалу тижня.

Дрони роблять в Єкатеринбурзі на “Уральському заводі цивільної авіації”.

“На жаль, не володію інформацією. Справді, була угода. Єдина, мабуть, в оборонній сфері між Росією та Ізраїлем. Але що зараз відбувається у цій сфері, чесно кажучи, не знаю”, – сказав Бродський, відповідаючи на питання про військове співробітництво між Ізраїлем та Росією.

Раніше Бродський розповідав, що Ізраїль не передає Україні озброєння, бо боїться витоку технологій в Іран, який співпрацює із Росією.

“Ми відкрито говоримо, що нас непокоїть військова співпраця Росії з Іраном. Ми маємо обмін інформацією з цього приводу. Зокрема й з Україною. Нещодавно до України приїжджали два депутати ізраїльського парламенту – Юлій Едельштейн і Зеев Елькін. Їм показували іранські дрони, які росіяни використали проти України. За нашими даними, ці безпілотники передавалися Іраном під час війни, а не, як стверджує іранська влада, “до війни”. Ми маємо абсолютно чітку інформацію, яка підтверджує, що останнім часом Іран передавав дрони Росії”, − розповів Бродський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову відкинув заклики вашингтонських законодавців і українських посадовців дати Україні озброєння, зокрема систему протиповітряної оборони “Залізний купол”.