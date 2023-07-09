Болгарія продовжила програму надання притулку для біженців з України

Власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця.

Болгарія до кінця вересня цього року продовжила програму державної підтримки з розміщення українських шукачів притулку.

Про це повідомили у Мінреінтеграції України.

Власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту, який у них проживає.

Також уряд Болгарії доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж 2 місяців розробити пропозиції, які сприятимуть інтеграції осіб із тимчасовим захистом у суспільство країни.

Зазначимо, нещодавно Уряд Латвії продовжив тимчасовий захист для українських шукачів притулку до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Ізраїль продовжив термін перебування для громадян України, які легально перебували у країні, до 31 січня 2024.