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Сирський повідомив про успіхи Сил оборони у Бахмутському напрямку

ЗСУ продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці.

Сирський повідомив про успіхи Сил оборони у Бахмутському напрямку
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У неділю, 9 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи Сил оборони у Бахмутському напрямку. 

“Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці”, − написав він у своєму Телеграм-каналі. 

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Сирський оприлюднив відео роботи групи “Привид” Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Снайпер з позивним “АЛЬФА” з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога. Під час його роботи за групою полював ворожий безпілотник, який також вдалося збити. 

Нагадаємо, британське Міністерство оборони повідомило, що після затишшя у червні протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв на фронті.

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