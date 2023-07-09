У неділю, 9 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи Сил оборони у Бахмутському напрямку.

“Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці”, − написав він у своєму Телеграм-каналі.

Сирський оприлюднив відео роботи групи “Привид” Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Снайпер з позивним “АЛЬФА” з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога. Під час його роботи за групою полював ворожий безпілотник, який також вдалося збити.

Нагадаємо, британське Міністерство оборони повідомило, що після затишшя у червні протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв на фронті.