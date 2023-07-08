Після деякого затишшя Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв, - британське Міноборони

Цілком імовірно, що додаткових резервів у Росії для утримування цього сектора буде небагато.

Після затишшя у червні протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв на фронті.

Про це повідомляє у твітері британське Міністерство оборони.

Британці відзначили, що українські сили впевнено просуваються як на північ, так і на південь від міста, яке утримує Росія.

"Російські солдати, швидше за все, борються з поганим моральним духом, сумішшю розрізнених підрозділів та обмеженими можливостями щодо виявлення та знищення української артилерії", - йдеться у дописі.

Міноборони Британії вважає, що російське керівництво "майже напевно вважає політично неприйнятною поступку Бахмута, яка має символічне значення як одне з небагатьох завоювань Росії за останні 12 місяців".

"Однак цілком імовірно, що додаткових резервів для цього сектора буде небагато", - переконані у відомстві.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку на південному флангу просування українських захисників на декількох ділянках становить понад кілометр. У самому Бахмуті ворог майже у пастці - українські війська максимально ускладнили пересування росіян та унеможливили вихід.

Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута.