Власники, звісно, радіють, що після багатомісячного оббивання порогів усіх можливих інстанцій відбудова вже на етапі завершення. Однак вони здивовані відповідями КМДА про виплачені матеріальні компенсації, яких ніхто не отримав.

Нині забудовник обіцяє, що люди отримають доступ до своїх осель у серпні 2023 року. Уже монтують дах будинку, де в червні минулого року була страшенна діра і завали цегли.

Майже центр столиці — вулиці Глибочицька і Татарська. Рік тому будівлі тут були понівечені й обгорілі після декількох прильотів російських ракет. Дві секції нового ЖК «Львівський квартал» зазнали найбільших руйнувань . На жаль, були загиблі. Потім усіх мешканців евакуювали. Влада Києва пообіцяла навести лад до початку холодів 2022 року.

Понад рік без квартир й обіцянки київської влади

LB.ua у вересні минулого року писав про киян, які втратили домівки внаслідок декількох ракетних ударів.

Житловий комплекс у Шевченківському районі по вулиці Глибочицькій, 13 – «Львівський квартал» – ворог атакував двічі. 28 квітня внаслідок влучення ракети тут загинула журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич. Удруге ракети прилетіли 26 червня, знищивши вщент дах і декілька поверхів іншої секції ЖК. Тоді загинув чоловік. Багато мешканців, у тому числі діти, зазнали травм.

Столична влада обіцяла людям відновити все до настання холодів. Однак як розповідали самі мешканці, згодом «забула про них». До кінця літа 2022-го відновлювальних робіт так і не розпочали.

Натомість їх вели всю осінь і зиму, коли не припинялися атаки ворога, були проблеми з енергопостачанням. Працювали навіть під час повітряних тривог.

Тривають вони й досі.

Фото: надано Романом

На офіційний запит LB.ua у КМДА повідомили, що вже «у серпні планується завершити роботи з відновлення ще 2-х житлових будинків – на вул. Глибочицькій, 13, секція 3 та на вул. Глибочицькій, 14, секція 7».

На сьогодні на їхній капітальний ремонт витрачено 78452,6 тис. грн: з бюджету міста – 78438,7 тис. грн та з коштів КП «Житлоінвестбуд-УКБ» – 13,9 тис. грн.

Ба більше, у відповіді на запит зазначено, що постраждалі отримали матеріальну допомогу ще минулого року:

«Щодо мешканців ЖК «Львівський квартал» інформуємо, що згідно з міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022–2024 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року № 2726/2767, та відповідно до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 січня 2022 року № 16, (у редакції наказу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2023 року № 130, у 2022 році було здійснено виплату матеріальної допомоги мешканцям ЖК «Львівський квартал» як таким, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України», — йдеться в повідомленні без вказання сум такої компенсації.

Самі мешканці ЖК розповідають інше.

«Ми не отримали жодної фінансової допомоги»

Сергій, який втратив квартиру на 2 поверсі ЖК «Львівський квартал» у 7 секції, згадує, що після ракетного обстрілу місцева влада не пропонувала ні тимчасового безкоштовного проживання, ні заявленої фінансової допомоги.

«Насправді не було ніякої допомоги. Моя оселя була повністю зруйнована ракетою. Не було навіть стін, не кажучи про двері, радіатори та інше. Обіцяли, що поновлять усе ще до осені минулого року. Наразі ж я проживаю в іншому місті, тому ще не бачив, що саме відремонтували. Наскільки мені відомо, то інших мешканців ще не пускають до будинку через продовження зовнішніх і внутрішніх робіт. Тому поки що там небезпечно. Але говорять, що відновили майже все».

Іванна, власниця квартири на 11 поверсі, додає, що 28 квітня після першого ракетного обстрілу ударною хвилею повністю знесло балкон, усі вікна, броньовані двері: «Узимку вікна нам нарешті поміняли. Однак я й досі не маю доступу до власної оселі, в яку з чоловіком вклали все, що ми мали. І те, що нам відновлюють, точно не покриває наших витрат. Тобто ті самі броньовані двері та інше майно всередині ми будемо вимушені поновлювати за власні кошти».

Вона обурюється, що «влада не зробила нічого, аби запобігти крадіжкам у багатьох квартирах, де повиривало двері. А ми тільки завершили ремонт, за два місяці мали заїхати в квартиру, де було все наше майно».

Фото: надано Оксаною ЖК «Львівський квартал» після ракетного удару

Іванна також зазначила, що жодної фінансової допомоги ні від влади, ні від волонтерів так і не отримала. «Понад рік ми вимушені жити у свекрухи з маленькою дитиною в дуже маленькій кімнаті. Якби влада нам допомогла та виконувала свої обіцянки, то ми жили б у своїй оселі та мали б уже другу дитину», — жаліється вона.

Ще один мешканець Микола теж мав квартиру в 7 секції. Він згадує, що перша зустріч постраждалих з представниками КМДА була в серпні минулого року.

«Тобто лише за три місяці після першого ракетного обстрілу, коли наша секція зазнала найбільших руйнувань. І ця зустріч була лише з тієї причини, що ми почали скаржитися та оббивати пороги всіх можливих інстанцій. Починаючи від Шевченківської адміністрації, КМДА, закінчуючи міжнародними організаціями. Бо жодної уваги до нашого об’єкта багато місяців узагалі не було. Забудовник («Ріел») обіцяв, що у вересні 2022 року наші діти підуть тут у школу, але на кінець липня жодних рухів не було. Переломний момент настав наприкінці літа, коли приїхали всі начальники КМДА та пообіцяли, що от тепер ми почнемо працювати».

Йому також за весь цей час не пропонували хоча б одноразового фінансового відшкодування (до порівняння: постраждалим від влучання ракети в будинок у Солом'янському районі в червні цього року обіцяють виплати 10 тис. грн з бюджету).

Олена, власниця квартири на 20 поверсі, додає, що це її «друга війна, бо у 14 році тікала до Києва з Донецька з одним маленьким рюкзачком з документами та парою футболок». Вона теж обурюється.

«Багато з нас зіткнулися ще з однією проблемою. Наприклад, у мене були всі дозвільні документи на лоджію та перепланування. Але цього не враховують під час реконструкції. Тому понад рік на місці балкона в мене так і залишається суцільна діра, де гуляє вітер. Генпідрядник відмовляється ставити вікна там, не надаючи при цьому мені офіційної відповіді. Хоча я надала всі документи ще в жовтні минулого року. Постійно телефонувала в компанію, але так і не отримала пояснень. Тобто мені все це треба буде відновлювати за власні кошти, яких у мене немає. Бо перед війною я вклала все, що мала, в саме цей балкон. Однак в інших столичних будинках вікна міняють навіть на балконах. Складається враження, що нас просто намагаються здихатися. Кожного разу від нас вимагають нові документи, говорять, що щось незаконно. То взагалі кажуть: ми не знаємо, подумаємо, необхідні консультації. Це вже тягнеться понад рік… Тому я була вимушена виїхати за кордон».

У розмові мешканці будинку згадали історію Віктора, якого після обстрілу госпіталізували до лікарні. Його квартира повністю зруйнована. Він дивом вижив. Загибла журналістка Віра була його сусідкою через стіну. Наступного дня після трагедії його відпустили з лікарні – і весь цей час чоловік мешкав у вагончику з охоронцем біля будинку. «Це реальний та яскравий приклад того, як нам «допомогли», — каже Сергій.

Фото: надано Оксаною ЖК «Львівський квартал» після ракетного удару Фото: надано Оксаною ЖК «Львівський квартал» після ракетного удару Фото: надано Оксаною Фото: надано Оксаною Фото: надано Оксаною Фото: надано Оксаною

Ще одна власниця оселі в цьому будинку Оксана згадує, як усю зиму із сусідами за власні кошти опалювали свої порожні квартири за комерційним тарифом. «Бо не було централізованого опалення через знищені комунікації. Тому ми рятували своє житло обігрівачами з дорогою електрикою через підрядника. Це було з грудня-січня місяця минулого року, аби майно не покрилося цвіллю. Ми мусили платити за тарифами для юросіб, аби було хоча б 5 градусів тепла».

Вона ж сподівається, що через еВідновлення постраждалі одержать хоч якісь відшкодування за внутрішні ремонтні роботи. «Бо генпідрядник відновлює по мінімуму, без урахування цих внутрішніх робіт».

Фото: надано Оксаною Будинок після реконструкції Фото: надано Оксаною

А поки що всі заявки в Дії залишаються без відповідей, кажуть мешканці.

Незважаючи на всі ці проблеми, власники радіють, що їхні квартири обіцяють здати до осені.

«Хоча нас постійно годують обіцянками. Казали, що це буде в липні. Але ми вже бачимо, що це точно не буде цього місяця», — додала Оксана.

«Мені дадуть ключі від квартири у вересні»

Роман, квартиру якого в 3 секції рознесла ракета під час другого обстрілу, у червні 2022 року, згадує: «Моя оселя просто висіла в повітрі». Тоді знесло повністю чотири поверхи. Один чоловік загинув, багато отримали травми. На щастя, великої кількості жертв вдалося уникнути, бо більшість мешканців тільки завершили ремонти та не встигли заселитися. Це також врятувало родину Романа, який вклав у квартиру всі свої кошти.

Фото: надано Романом Такою була квартира Романа

Водночас ще до кінця літа минулого року він отримував платіжки за її утримання та комунальні послуги.

«Добре, що хоча б це питання врегулювали. І не треба було платити за повітря. За понад рік нарешті завершують відновлення. Зараз роблять дах. Стіни, вікна та комунікації теж уже є. Забудовник планує, що ключі від своєї квартири отримаю у вересні цього року», — сподівається Роман.

Він також нарікає, що знищені дорогий ремонт із сучасними меблями та технікою ніхто не компенсує.

Фото: надано Романом Те, що лишилося від квартири Романа після ракетного удару Фото: надано Романом Фото: надано Романом Фото: надано Романом Фото: надано Романом Фото: надано Романом

«Мені пообіцяли лише штукатурку стін, фарбування чи шпалери на вибір з трьох наявних. Унітаз, але без ванної. Батареї та котел, бо в мене було автономне опалення. У кожній кімнаті — лише по одній розетці та вимикачу. І лінолеум. Усе. Більше нічого. Звісно, мене це не влаштовує».

Роман також дуже здивувався офіційній відповіді КМДА на запит LB.ua про виплати матеріальної допомоги всім постраждалим ще минулого року.

«Жодної допомоги я не отримував. Хоча всі документи оформив, у Дії також. Але в Дії так і висить, що є руйнування житла, але інформації про розгляд заявки комісією чи якийсь результат немає. Я надіслав нові заяви, навіть телефонував на єВідновлення, але на цей день жодної реакції. Із забудовником у мене теж постійні проблеми. До знищення ракетою квартири оформив усі необхідні документи та дозволи на перепланування. Забудовник обіцяв, що відновить усе відповідно до документації. Однак фактично квартиру дадуть за планами забудовника. Можуть дати голі стіни чи мінімальний ремонт. На вибір. Третього не дано».

Фото: надано Романом Так квартиру Романа відновили Фото: надано Романом Фото: надано Романом Фото: надано Романом Фото: надано Романом Фото: надано Романом Фото: надано Романом

Також Роман звернув увагу, що навіть після реконструкції в будинку поряд зі стратегічним об’єктом, куди вже декілька разів прилітало, й досі немає укриття. «Нам розповідають, що є паркінг. Але ж він точно не може бути бомбосховищем. Тому моя родина насправді боїться туди повертатися. Плюс я навіть не уявляю, за які гроші там робити ремонт».

Відновлення триває

У КМДА пообіцяли, що «найближчим часом, після завершення інструментального обстеження житлових будинків, розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації розпочнуться відновлювальні роботи ще на 4-х багатоквартирних житлових будинках, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ: на вул. Регенераторній, 4, корпус 4, на вул. Професора Підвисоцького, 12, на бул. Кольцова, 14-З та на просп. Науки, 30», — йдеться у відповіді на запит LB.

В адміністрації нагадали, що у 2022 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 № 433-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві» Київській міській військовій адміністрації було виділено 200,0 млн грн з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

Фактично лише у 2022 році обсяг виконаних робіт склав 111,1 млн грн. За ці кошти почали відновлення 212 житлових будинків, але великий масштаб не дав закінчити їх до кінця 2022 року.

«Робота з відновлення інших об’єктів, пошкоджених унаслідок агресії РФ на територію України, продовжується», — переконують столичні чиновники.