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Столичні рятувальники врятували людей з підтоплених підвальних приміщень

Було врятовано 6 людей.

Столичні рятувальники врятували людей з підтоплених підвальних приміщень
Фото: ДСНС

Внаслідок негоди почало підтоплювати деякі підвальні приміщення у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“О 18:52 почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень на вул. Голосіївська, 13-А”, - йдеться у повідомленні. 

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Оскільки у підвалах знаходились люди, рятувальники зрізали грати, вивели громадян на безпечну відстань і приступили до відкачування води. 

Всього бійцями ДСНС було врятовано 6 людей. Також вони допомогли людям евакуювати матеріальні цінності. 

Крім того, часом допомога по відкачуванню води надавалась ще на трьох адресах міста.

На щастя, потерпілих та травмованих немає.

Нагадаємо, надвечір 7 липня у Києві розпочалась гроза із дощем. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах Києва.

У Голосіївському і Печерському районах столиці працюють гідрослужби. Зокрема, дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.

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