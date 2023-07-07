Столичні рятувальники врятували людей з підтоплених підвальних приміщень

Внаслідок негоди почало підтоплювати деякі підвальні приміщення у Голосіївському районі Києва.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“О 18:52 почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень на вул. Голосіївська, 13-А”, - йдеться у повідомленні.
Оскільки у підвалах знаходились люди, рятувальники зрізали грати, вивели громадян на безпечну відстань і приступили до відкачування води.
Всього бійцями ДСНС було врятовано 6 людей. Також вони допомогли людям евакуювати матеріальні цінності.
Крім того, часом допомога по відкачуванню води надавалась ще на трьох адресах міста.
На щастя, потерпілих та травмованих немає.
Нагадаємо, надвечір 7 липня у Києві розпочалась гроза із дощем. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах Києва.
У Голосіївському і Печерському районах столиці працюють гідрослужби. Зокрема, дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.