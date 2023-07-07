Столичні рятувальники врятували людей з підтоплених підвальних приміщень

Внаслідок негоди почало підтоплювати деякі підвальні приміщення у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“О 18:52 почали надходити перші заявки про підтоплення підвальних приміщень на вул. Голосіївська, 13-А”, - йдеться у повідомленні.

Оскільки у підвалах знаходились люди, рятувальники зрізали грати, вивели громадян на безпечну відстань і приступили до відкачування води.

Всього бійцями ДСНС було врятовано 6 людей. Також вони допомогли людям евакуювати матеріальні цінності.

Крім того, часом допомога по відкачуванню води надавалась ще на трьох адресах міста.

На щастя, потерпілих та травмованих немає.

Нагадаємо, надвечір 7 липня у Києві розпочалась гроза із дощем. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах Києва.

У Голосіївському і Печерському районах столиці працюють гідрослужби. Зокрема, дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.